Commerzbank rechaza la OPA hostil de UniCredit: “Es un intento especulativo de desmantelar el modelo de negocio”

Portazo de Commerzbank al asalto bancario de la italiana UniCredit. El gigante bancario alemán ha comunicado “formalmente” su rechazo a la operación pública de adquisición (OPA) hostil lanzada por UniCredit este lunes tras el cierre de los mercados, y ha tildada de “especulativa” la oferta de su rival. “'La propuesta de reestructuración' de UniCredit es más un intento especulativo de desmantelar el exitoso modelo de negocio de Commerzbank que un plan creíble para la creación de valor”, ha comunicado este lunes el banco alemán.

No es la primera vez que el banco con sede en Berlín ha frenado la ofensiva hostil de UniCredit, aunque en esta ocasión, la consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, ha elevado el tono. "Nos sorprende que UniCredit haya tardado más de 18 meses en presentar un plan unilateral que carece de una comprensión básica de los factores que impulsan nuestro modelo de negocio, a pesar de las reuniones periódicos con los inversores celebradas durante este periodo".

Además, desde el banco han agregado que el último intento de UniCredit "socava la confianza fundamental que es esencial para la actividad bancaria y los intereses de todas las partes interesadas".

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