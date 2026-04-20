Carlos, jubilado y residente en Tailandia: "Vivirás mejor que en España y los costes son mucho más bajos"

Actualmente, la idea de emigrar una vez que se accede a la jubilación se ha convertido en una opción cada vez más popular. En este sentido, son muchos los jubilados que deciden irse a vivir fuera de España, sobre todo a destinos paradisíacos y de interés turístico como Tailandia.

Un mayor estilo de vida a cambio de costes más bajos

Este es el caso de Carlos, jubilado español que se instaló en el país asiático, un territorio que le ofrecía una mayor calidad de vida a cambio de un coste económico más bajo. Precisamente, uno de los principales cambios ha sido el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El pensionista señala que una prestación media española puede proporcionar una calidad de vida en Tailandia a la que no todos son capaces de llegar en nuestro país. Los gastos básicos como vivienda, alimentación o transporte son mucho más bajos, lo que favorece una mayor comodidad sin necesitar demasiados ingresos.

Por otro lado, las actividades de ocio también resultan más accesibles: comer fuera, realizar actividades cotidianas o viajar dentro del país. Básicamente, los jubilados pueden llevar una vida activa sin necesidad de preocuparse tanto por el dinero.

Principales factores antes de mudarse a otro país

Ahora bien, si hablamos de la calidad de vida, este ha sido un factor clave para la decisión de Carlos. El clima, la localización cerca del mar y el ritmo de vida relajado llamaron su atención. Aun así, también se deben tener en cuenta aspectos como la cultura, el idioma y la importancia de tener un buen seguro médico.

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Además, es importante considerar los aspectos administrativos como visados o requisitos legales de residencia en el país. En todo caso, se vuelve imprescindible saber analizar los factores determinantes para emigrar a un país extranjero. De esta forma, los jubilados podrán sacar provecho de su pensión para acceder al estilo de vida deseado.