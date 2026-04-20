El calendario laboral 2026 trae buenas noticias: 10 comunidades tendrán una semana de tres días

El próximo jueves 23, Sant Jordi, solo 12 provincias de Aragón y Castilla y León podrán disfrutar de un día festivo, e incluso un puente de cuatro días. El resto de las comunidades deberán esperar hasta el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que también dará una tregua para un fin de semana largo.

Después de este pequeño descanso, los trabajadores de aquellas comunidades que tengan fiesta el 24 de junio, Sant Joan -que cae en miércoles-, podrán disfrutar de un puente de cinco días pidiendo vacaciones el lunes 22 y martes 23, o el jueves 25 y viernes 26.

Según el calendario laboral, las próximas festividades estatales ya caen en la época de otoño e invierno, como el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, o el domingo 1 de noviembre, Todos los Santos.

El 6 de diciembre cae en domingo

Y precisamente en domingo cae también este año el 6 de diciembre, Día de la Constitución y festivo en todo el país. Eso significa que las comunidades autónomas tienen la opción de trasladar este día no laborable al lunes siguiente, en este caso, 7 de diciembre, así como establece el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Como también se sabe, el martes 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción, por lo que todas aquellas comunidades que elijan el día 7 como no laborable, disfrutarán de un puente festivo.

¿Qué comunidades tendrán cuatro días de fiesta seguidos?

Encadenar el fin de semana con dos días festivos seguidos permite a muchos trabajadores disfrutar de cuatro días de vacaciones y, por lo tanto, tan solo trabajar tres. Sin embargo, no todos podrán beneficiarse de este largo fin de semana, ya que todo depende de lo que decida cada comunidad autónoma.

En este caso, han sido 10 las que han elegido dar esa tregua a sus ciudadanos: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, La Rioja y la Ciudad de Melilla.

14 días festivos al año

El Estatuto de los Trabajadores establece que todos los trabajadores tienen derecho a un máximo de 14 días festivos al año. De entre ellos, hay cuatro que “se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor [Navidad], Año Nuevo, 1 de mayo, como fiesta de Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España”.

Para los cuatro festivos nacionales restantes, las comunidades autónomas pueden mantener esos días o sustituirlos por otros días de fiesta tradicional propia, como el Día de Reyes o el Jueves Santo. Cada localidad también cuenta con dos días de fiesta más para completar el total de los 14 días.

Es por eso que, aunque el estatuto da la posibilidad a las comunidades de trasladar “al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coinciden con domingo”, estas pueden no hacerlo y optar por elegir otro día como festivo.

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