Anoia culmina la tercera residencia para personas con discapacidad intelectual, centrada en pacientes con alto nivel de dependencia

La comarca de Anoia contará ahora con tres residencias para personas con discapacidad intelectual, un modelo residencial renovado que refuerza la autonomía y el bienestar de personas con discapacidad intelectual. El proyecto se ha desarrollado con una inversión de seis millones de euros, que cuenta con la participación de BBVA como socio financiero.

La operación combina la financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU, que han aportado cuatro millones de euros, junto con dos millones adicionales mediante financiación hipotecaria sostenible. Esta estructura ha permitido ejecutar las obras sin depender de los plazos de cobro de las subvenciones.

Personas con alto nivel de dependencia

BBVA ha participado en la financiación de estas tres residencias para personas con discapacidad intelectual. El complejo residencial, ubicado en Prats de Rei, está formado por tres edificios. El primero, PRATS 1, inaugurado en 1986, acogía inicialmente a 38 residentes. PRATS 2, construido en 2005, añadió 16 plazas en un espacio diseñado específicamente como residencia. La reciente finalización de PRATS 3 permite ampliar la capacidad total hasta 64 plazas, adaptándose así a las necesidades actuales del colectivo.

El complejo residencial se centra especialmente en personas con altos niveles de dependencia, ofreciendo espacios adaptados y servicios especializados que fomentan su autonomía, bienestar y participación social. El nuevo edificio introduce un cambio significativo en el modelo de atención. Se han creado unidades de convivencia reducidas, de un máximo de 12 personas, con espacios propios y zonas comunes que favorecen la vida comunitaria. Además, las habitaciones —principalmente individuales— están adaptadas y equipadas para promover la autonomía personal y la interacción social.

Este proyecto también ha supuesto mejoras en las condiciones laborales del personal y en la eficiencia de los servicios. La reforma parcial de PRATS 1 ha incorporado nuevas instalaciones de cocina y lavandería, más amplias y funcionales, que optimizan el funcionamiento diario del centro. Todo ello se complementa con un diseño arquitectónico centrado en el confort térmico, acústico y lumínico, así como con soluciones de eficiencia energética y generación de energías renovables.

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La iniciativa ha sido impulsada por la entidad social APINAS, que trabaja desde hace décadas en la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual. Desde BBVA destacan que este tipo de iniciativas reflejan el papel de la financiación como motor de proyectos con impacto social positivo. Por su parte, APINAS reafirma su compromiso con una atención integral y personalizada que promueva la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.