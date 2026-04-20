Amazon redobla su apuesta por Catalunya con más de 5.000 millones invertidos desde 2016

Desde que en 2016 se levantara el primer centro en Castellbisbal, Amazon ha invertido más de 5.000 millones de euros en Catalunya, donde emplea a más de 8.000 personas en la región y contribuye con más de 4.000 millones al PIB catalán. Estos son los principales titulares que la directora general de Amazon, Ruth Díaz, ha compartido esta mañana durante el encuentro empresarial «Amazon y Catalunya: innovación, talento y futuro compartido», organizado junto con Foment del Treball en Barcelona.

"Catalunya es una región estratégica para nuestro negocio, tanto por el número de personas empleadas y la inversión como por el volumen de pymes que venden y exportan a través de nuestra tienda. Llevamos años trabajando para democratizar el acceso a la tecnología y para que cualquier empresa catalana, independientemente de su tamaño, pueda innovar, crecer y llegar a clientes en todo el mundo. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo aquí, colaborando con el tejido empresarial y generando oportunidades reales, porque cuando Amazon crece, Catalunya crece con nosotros", ha señalado Díaz.

Un polo tecnológico con impacto global

Si Amazon ha decidido apostar por Catalunya, y especialmente por el área metropolitana de Barcelona, ha sido por un ecosistema tecnológico que le ha permitido desarrollar uno de sus principales polos de innovación a escala global. En los centros de innovación y desarrollo de la compañía en España, la presencia en la ciudad es destacada, con profesionales altamente cualificados de más de 70 nacionalidades que desarrollan soluciones tecnológicas con impacto internacional.

La directiva también ha destacado el papel del comercio electrónico en la digitalización e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas catalanas. De hecho, actualmente 3.700 pymes de Catalunya venden en Amazon —un 21% del total estatal— y superan los 340 millones de euros en exportaciones anuales. Estos datos sitúan a Catalunya como la comunidad autónoma con mayor número de pymes vendiendo en la plataforma y con mayor volumen de exportaciones, consolidando el comercio electrónico como una palanca de crecimiento para el tejido empresarial.

Regulación y futuro: las claves del crecimiento

«Las necesidades de las empresas, pequeñas, medianas y grandes, son realmente las mismas. Necesitan tecnología, infraestructura, financiación y talento. La única diferencia es la escala. Y nosotros en Amazon trabajamos de manera continua para que la escala no sea nunca una barrera», ha defendido Díaz.

Según un informe reciente elaborado por PwC, el negocio en línea de estas empresas a través de sus ventas en Amazon ha contribuido con más de 550 millones de euros al PIB catalán y a la creación de 10.000 puestos de trabajo vinculados a su actividad digital.

En este contexto, la directora ha reclamado a las administraciones un marco regulatorio estable, eficiente y simplificado que impulse la inversión y la innovación: «Es fundamental, porque así lo está haciendo el resto del mundo, y necesitamos que Catalunya y España lo hagan también».

Asimismo, ha pedido una armonización regulatoria en el ámbito europeo para que «se convierta realmente en un mercado único», así como un entorno competitivo equitativo en el que todas las empresas compitan con las mismas reglas.

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De cara al futuro, Díaz ha subrayado que Amazon está en Catalunya «para el largo plazo» y que, para ello, debe integrarse en las comunidades en las que opera, con un compromiso firme con la sostenibilidad, tanto empresarial como medioambiental.