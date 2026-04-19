“La nómina es donde Hacienda ajusta cuentas contigo”: el detalle que puede hacerte pagar de más en la renta si no lo haces bien

La mayoría de trabajadores revisa su nómina solo para comprobar cuánto cobra. Pero ese documento es, en realidad, el punto clave que determina si la declaración de la renta saldrá a pagar o a devolver.

“La nómina es donde Hacienda ajusta cuentas contigo”, resume José Plaza Cabrera, Product Compliance en PayFit, en una entrevista con EL PERIÓDICO sobre la campaña de la renta. La idea es sencilla: el IRPF que se aplica cada mes no es un impuesto definitivo, sino un adelanto del cálculo anual que después se regulariza en la declaración. Por eso, cuando ese cálculo no está bien ajustado, llegan las sorpresas.

José Plaza Cabrera, Product Compliance en PayFit / CEDIDA

La clave está en el IRPF mensual. Cada empresa está obligada a aplicar una retención de IRPF en función del salario anual estimado y de la situación personal del trabajador, tal y como establece la Agencia Tributaria. Ese porcentaje se descuenta mes a mes en la nómina.

Si todo está correctamente calculado, el resultado de la renta debería ser cercano a cero. Sin embargo, en la práctica esto no siempre ocurre. “Hay muchas variables y cambios durante el año que pueden desajustar ese cálculo”, nos explica el experto.

Entre los factores más relevantes están las circunstancias personales, que se comunican a la empresa a través del modelo 145, como los hijos, estado civil, discapacidad o deducciones aplicables. No informar de estos cambios que hayas vivido durante el año puede provocar que la retención sea incorrecta durante meses.

Errores frecuentes que disparan el resultado

Uno de los fallos más habituales es no actualizar esos datos personales. Pero no es el único.

También influyen los ingresos variables, como bonus o comisiones. Ejemplo práctico: si una empresa calcula el IRPF sobre un salario estimado de 30.000 euros y finalmente el trabajador cobra 35.000, la retención se queda corta y el ajuste llega después, en la renta.

Otro caso frecuente es el de quienes tienen dos pagadores o cambian de empleo durante el año. Cada empresa aplica retenciones como si fuera la única, lo que reduce el porcentaje total retenido. El resultado: menos adelanto a Hacienda y más probabilidad de tener que pagar después.

Diferencias según la comunidad autónoma

A esto se suma otro elemento menos conocido, que e el hecho de que el IRPF tiene un tramo estatal y otro autonómico. Las empresas aplican el primero en la nómina, pero el ajuste final incluye el segundo. Esto explica por qué dos trabajadores con el mismo sueldo pueden obtener resultados distintos en la renta según su lugar de residencia.

Un problema de previsión

El mensaje que lanza nuestro experto es que la declaración de la renta no se decide en el último momento. Se construye mes a mes.

Por eso, siempre recomiendan revisar la nómina con más atención, actualizar la información personal y, si es necesario, solicitar un ajuste voluntario del IRPF para evitar desviaciones.

Porque, como resume el experto Plaza Cabrera, el error no suele estar en la renta en sí, sino en lo que ocurre mucho antes en cada nómina.