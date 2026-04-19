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Indemnizaciones

Multan con 2.000 euros a una empresa porque un trabajador se cayó por una rampa que no estaba señalizada

La Inspección de Trabajo comprobó que no había señalización que indicara que no podía usar por parte de los peatones

Obligado un supermercado a pagar 4.000 euros a una clienta que se lesionó al pisar unas uvas y caer al suelo

Un trabajador de una empresa de automoció sufrió una caída y se fracturó la muñeca

Un trabajador de una empresa de automoció sufrió una caída y se fracturó la muñeca / Canva

O. Casado / EFE

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2.000 euros de multa tendrá que pagar una empresa de automoción por el accidente laboral de uno de sus trabajadores. El empleado sufrió una caída en la rampa que normalmente se utiliza para el paso de los vehículos y se fracturó la muñeca.

Ahora un juzgado de lo Social de Murcia ha confirmado la sanción que le impuso la Comunidad Autónoma. En la sentencia, recogida por EFE, se indica que la responsabilidad de la caída es de la empresa ya que no adoptó las medidas necesarias para evitar el uso de la rampa por los trabajadores como peatones.

Igualmente, se recoge que la Inspección de Trabajo corroboró el percance en la rampa, que tiene una pendiente del 18 %, y recalca que la legislación aplicable al caso establece que las vías de circulación existentes en los centros pueden ser utilizadas por vehículos y peatones, pero siempre que se adopten las medidas precisas para evitar riesgos. En este caso los inspectores comprobaron que no existía señal que indicara que no se podía usar por parte de peatones.

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Contra la sentencia no cabe recurso.

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