Néstor, propietario de una cafetería de especialidad: "Tienes que vender diez veces más que un restaurante"

Mucha gente tiene la idea de que las cafeterías de especialidad o los negocios relacionados con el café de especialidad son empresas muy rentables que generan mucho dinero. Esto se debe al precio al que venden sus productos, pero Néstor cuenta la realidad de este tipo de negocios. O, al menos, su experiencia al frente de uno de ellos.

Néstor es propietario de una cafetería de especialidad llamada Noti que, aparte de eso, también vende su café a otras cafeterías, ya que cuenta con una tostadora propia. Este propietario ha aparecido en un vídeo explicando cómo funciona su negocio en el canal de YouTube Adrian G. Martin, un 'youtuber' que estudia diferentes tipos de negocios.

Según explica Néstor, por una taza de café de especialidad que cuesta 3 euros, la rentabilidad es del 70%. Por tanto, es un producto con márgenes muy altos. También comenta que la rentabilidad de vender tu café a otras cafeterías y otros establecimientos es del 50%. Esto convierte este negocio en bastante lucrativo desde el punto de vista de los márgenes de rentabilidad que se manejan.

Facturación de una cafetería de especialidad

Además, admite que el año pasado su empresa facturó unos 430.000 euros. El dueño de la cafetería asegura que, aunque esta cifra resulte elevada, la realidad es que le ha costado tres años conseguir beneficios: "Y digamos que el café solo empezó a ser rentable el año pasado. No es algo que se abre y al día siguiente ya genera ganancias".

Entonces, si hay márgenes de rentabilidad altos y una buena facturación, ¿por qué requiere de tantos años para que sea rentable? La respuesta es sencilla: son márgenes altos, pero es un producto muy económico.

Ticket promedio bajo

Según explica Néstor: "Una taza de café cuesta 3 euros. Si vas a cenar a un buen restaurante, fácilmente gastarás 100 euros. En una cafetería, por muy excelente que sea la comida, el ticket promedio es bajo. Entonces, tienes que vender diez veces más que un restaurante. Una persona que viene a tomar un café, por supuesto gastará mucho menos. Quizás compre algún pastel; estamos hablando de 5 o 6 euros".

De hecho, la rentabilidad que ha logrado el propietario de Noti se debe en gran parte a haber invertido en una tostadora de café. En el negocio de distribuir café es donde realmente se puede crecer más y obtener más beneficios. Por tanto, se puede afirmar que el café de especialidad no es un negocio fácil, pero cuando entiendes dónde está el dinero, todo cambia.