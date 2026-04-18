Sevilla, pieza clave para Coca-Cola en Europa: su planta de La Rinconada produce de media 800 millones de litros de bebida al año

La vinculación de Sevilla con el gigante Coca-Cola se remonta a mediados de la década de los 50 del pasado siglo. La multinacional inauguró su primera fábrica en Kansas City, una zona que entonces pertenecía a las afueras pero que ahora está plenamente integrada en la ciudad. En la actualidad, su planta de La Rinconada -que abrió sus puertas en 1998 y cuenta con cerca de 190.000 m² de superficie- produce, de media anual, 800 millones de litros de bebida terminada en sus doce líneas de producción, lo que supone que estas instalaciones sean especialmente importantes para la mundialmente reconocida marca en la Península Ibérica. De hecho, es la mayor embotelladora de la firma en el viejo continente.

"Es una fábrica estratégica para el sistema Coca-Cola en España y el sur de Europa", asegura su directora, María Chacón, que se incorporó al equipo hace algo más de un año y dirige una plantilla de medio millar de trabajadores, 600 en los momentos de máxima producción. "Generamos empleo estable y de calidad y formamos parte del tejido industrial andaluz", subraya, al tiempo que recuerda el impacto de la empresa en el PIB regional: 1.300 millones de euros casi 21.000 puestos de trabajo indirectos.

"Invertir hoy para ser relevantes mañana"

En el horizonte de Coca-Cola Europacific Partners, mantener y reforzar el papel industrial de la planta. La multinacional ha invertido, desde 2019, más de 90 millones de euros en modernización. "Nuestra filosofía es invertir hoy para seguir siendo relevantes mañana", afirma Chacón, quien explica que el foco de la fábrica está puesto en la innovación, la digitalización y la eficiencia.

"A medio plazo, la estrategia pasa por seguir desarrollando iniciativas que consoliden la planta como referente industrial en la región, impulsando la digitalización de los procesos, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua de la eficiencia operativa, así como la adaptación de las instalaciones para responder a la evolución del mercado y a las nuevas tendencias de consumo", detalla.

En paralelo, la fábrica sigue avanzando "en proyectos de sostenibilidad y digitalización industrial, con iniciativas dirigidas a optimizar el uso de recursos, mejorar la eficiencia operativa y reforzar su contribución al desarrollo económico y al empleo en Andalucía".

La sostenibilidad como palanca

La sostenibilidad juega un papel prioritario dentro de las instalaciones de Coca-Cola en La Rinconada y, especialmente, lo referido al consumo de agua, ya que, si bien actualmente Andalucía no atraviesa un periodo de sequía, es una amenaza que está presente y que las grandes industrias trabajan desde hace años.

"Para la planta de Sevilla la sostenibilidad no es solo un añadido, es parte de nuestro ADN; de hecho, es pionera en el uso de herramientas digitales para poder optimizar el consumo y disminuir su impacto en el medio ambiente contamos con 425 contadores que no solo monitorizan el consumo de agua, de energía de CO2, sino que también mide parámetros claves como son la acidez, la temperatura el pH, y todo eso nos da datos a tiempo real que nos permite reaccionar ante cualquier depilación y poder optimizar nuestros procesos", explica Chacón.

Principales retos de la industria en Sevilla

Coca-Cola Europacific Partners forma parte de Sevilla es Industria, una iniciativa nacida hace algo más de una década y que supuso una alianza de compañías tractoras del sector en Sevilla. El objetivo: dar visibilidad y promover este sector de vital importancia para la economía de la provincia entre la sociedad civil, las administraciones y los jóvenes.

"Nuestra industria, al igual que otras tienen que adaptarse al ambiente socioeconómico en el que vivimos y, para ello, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es la modernización de nuestros procesos para poder optimizar y ser más productivos", enfatiza la directora de planta de Coca-Cola en La Rinconada.

Noticias relacionadas

Por otro lado, destaca la importancia de minimizar el impacto en el medio ambiente "y hacer que nuestras fábricas sean más resilientes al cambio climático". Para ello, abunda, es prioritario formar y desarrollar a los equipos y talentos "para que sepan reaccionar", así como tener colaboración con otras empresas y con administraciones "para poder juntos combatir nuestro impacto sobre el medio ambiente".