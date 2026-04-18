Quique, propietario de 20 mini pisos: "No es alquiler por habitaciones ni de una vivienda grande. Cubrimos una necesidad, ese nicho que hay entre ambas opciones"

Conforme aumentan los problemas de acceso a la vivienda, también crece la competencia por alquilar pisos en España, sobre todo en las grandes ciudades. En este contexto, comienzan a ganar popularidad nuevos tipos de vivienda, como una manera de adaptarse a la realidad del mercado inmobiliario.

Una de estas alternativas tan llamativas son los minipisos, viviendas de tamaño reducido destinadas para el uso de una sola persona, contando además con unos precios más asequibles. Quique Escrivá, inversor inmobiliario de 47 años, es uno de los grandes exponentes de este sector, que saca beneficio de 20 minipisos en propiedad destinados al alquiler.

El mercado de los minipisos: una gran oportunidad inmobiliaria

Uno de los puntos clave de estos minipisos es la necesidad que cubren en el mercado de la vivienda. "No es ni alquiler por habitaciones ni un alquiler de una vivienda grande. Por lo tanto, cubrimos esa necesidad, ese nicho que hay entre ambas opciones", afirma el propietario.

Estos minipisos, con una dimensiones que oscilan entre los 25 y 40 metros cuadrados, están diseñados para aprovechar al máximo el espacio. Entre las estancias básicas como la cocina y el baño, también se incluyen, en algunos casos, zonas comunes como terraza y trastero.

En cuanto a los precios, Escrivá asegura que un piso de aproximadamente 25 o 26 metros cuadrados, se puede alquilar por unos 400 o 450 euros. Según el inversor inmobiliario, este formato de alquiler ofrece una mayor rentabilidad que en el caso del alquiler tradicional.

Una inversión de 500.000 euros para construir nueve minipisos

Entre sus próximos proyectos, el propietario espera construir nueve minipisos sobre una antigua vivienda. "Aquí vamos a sacar nueve apartamentos y una rentabilidad en torno al 12-14%. En unos tres o cuatro meses estará todo listo", confirma. Además, este proyecto también incluye servicios como trasteros individuales para cada vivienda, con el objetivo de aportar más valor y aumentar la rentabilidad.

El inversor estima que la inversión inicial ronda los 500.000 euros, una cantidad que pretende recuperar a través de los beneficios. "Vamos a alquilar en torno a 5.000 o 6.000 euros al mes", explica Quique. Además, asegura que necesitará entre 7 y 8 años para recuperarse de la inversión, y a partir de ahí solo obtendría beneficios.

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En todo caso, Quique Escrivá señala la gran importancia de este modelo, sobre todo para inversores. "Es una vivienda pensada para invertir, para tenerla a nivel patrimonial", confirma el experto, animando a invertir en el sector inmobiliario, aprovechando los nuevos formatos que ofrece el sector.