Empleo
Correos Express lanza ofertas de trabajo sin oposición y con un sueldo de 2.000 euros
Ambas en Madrid y con requisitos muy distintos
Estas son las oposiciones que se pueden aprobar más rápido
Correos Express es la empresa de paquetería urgente del Grupo Correos. Cuenta con la mayor red de transporte de España y la única con el 100% de oficinas y delegaciones propias.
Hasta este sábado 18 de abril se pueden pedir dos ofertas de empleo en Madrid a las que se puede acceder sin oposición y con un salario de 25.000€ a 28.000€ brutos anuales a jornada completa, según marca el convenio provincial de la compañía.
Coordinador administración procesos
Las personas que estén interesadas en este puesto de trabajo deben supervisar la operativa diaria, garantizando la correcta gestión de los departamentos, el registro de datos y el cumplimiento de entregas e incidencias. También deben dar administrativo a operaciones y control del cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad y medioambiente. Se puede solicitar en esta página web.
Requisitos
- Titulación de E.G.B., E.S.O. o Formación Profesional de I Grado en Administración y Dirección de Empresas, Gestión Administrativa, Logística o similar reconocida u homologada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o titulación oficial.
- Experiencia mínima de seis meses desempeñando funciones similares a las descritas en esta oferta de trabajo, dentro de áreas de Operaciones entre ellas tareas de liquidación, grabación, estacionados, administrativas, tareas mixtas y/o similar.
- Experiencia en el manejo del paquete Office 365.
Sueldo y condiciones
- Contrato indefinido en la delegación CTM
- Categoría: Oficial 1º Adm. o categoría equivalente, considerada de manera referencial.
- De lunes a jueves de 15:30 a 23:00 y de viernes de 15:00 a 22:30 horas
- De 25.000 a 25.500 euros
Técnico PRL nivel superior
Las personas que quieran optar a este puesto de encargaran de la evaluación y gestión de riesgos laborales, incluyendo formación a empleados, investigación de accidentes, coordinación con servicios de prevención y control del cumplimiento normativo en seguridad y salud. Ta,bién deben supervisatr la actividad preventiva en las delegaciones, gestión de recursos y documentación, e impulsar niciativas de bienestar, calidad y medioambiente en la organización. . Se puede solicitar en esta página web.
Requisitos
- Máster en Prevención de Riesgos Laborales
- Experiencia acreditada mínima demostrable, de al menos 1 año, desempeñando funciones similares a las descritas o funciones dentro del área de Prevención propio/ajeno/mancomunado.
- Experiencia en el manejo del Paquete Office 365.
- Disponibilidad para viajar de forma frecuente (más del 50%).
- Carnet de conducir y vehículo propio
Sueldo y condiciones
- Contrato indefinido
- Jornada flexible de entrada y salida de 37,5 horas semanales: de lunes a jueves, la entrada será entre las 08:00 y las 09:30; y la salida, entre las 16:30 y las 18:00 (con un descanso de 30’ para comer, entre las 13:30 y las 15:00 horas). Los viernes, la entrada será entre las 08:00 y las 09:30, y, la salida, entre las 13:30 y las 15:00 horas.
- En verano, del 1 de julio al 15 de septiembre, el horario será: De lunes a viernes, entrada entre las 08:00 y las 09:30, y salida, entre las 15:30 y las 17:00 horas.
- Un da de teletrabajo
- Categoría: Licenciado/a
- Sueldo de 26.000 a 28.000 euros brutos anuales
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