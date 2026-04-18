Aena ya tiene decidido a qué destinará 878 millones de los 1.800 previstos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat

Aena ya tiene definidas las principales actuaciones que ejecutará en el aeropuerto de Barcelona-El Prat en el próximo ciclo inversor, el DORA III (2027-2031), donde prevé destinar 1.800 millones de euros. De esta cifra, al menos 878 millones ya tienen asignación concreta en proyectos que se desplegarán a partir de este mismo año y a lo largo del siguiente quinquenio. En las próximas semanas, aún sin fecha, la empresa reunirá al Comité de Coordinación Aeroportuaria de Catalunya, donde están representadas las administraciones públicas y principales agentes económicos y sociales para explicarles los futuros planes de gasto.

Este volumen de inversión supone un cambio de escala respecto a los dos periodos anteriores. En el DORA I (2017-2021), la inversión total ejecutada en El Prat —incluyendo partidas reguladas y no reguladas— alcanzó los 297,41 millones de euros, según datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En el actual DORA II (2022-2026), que finaliza este año, la inversión ejecutada se sitúa en 241,67 millones hasta 2025, a la espera de lo que se acabe culminando este año. En este último ciclo, la inversión regulada (cuyas tarifas están pautadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha sido de 178,56 millones entre 2022 y 2025, el 94,3% de lo previsto inicialmente.

Vista de la pista del mar del aeropuerto de Barcelona-El Prat, con un avión a punto de despegar. / Zowy Voeten / EPC

Mejora y mantenimiento

Durante estos dos quinquenios, las actuaciones se han centrado en la mejora y mantenimiento de la infraestructura existente. Entre las inversiones ya finalizadas figuran la implantación de equipos de seguridad y tratamiento de equipajes por valor de 30,79 millones, la construcción de una nueva zona de control de pasaportes en la T1 (2,98 millones), mejoras en salas VIP (8,17 millones) o la adecuación de filtros de seguridad (5,87 millones). También se han llevado a cabo trabajos en el campo de vuelo, como la regeneración de tramos de pista o la adecuación de instalaciones, así como actuaciones técnicas en energía, redes, sistemas de comunicación o la implantación de puntos de recarga eléctrica, relatan fuentes de la compañía.

La terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat, vista desde la pista del mar. / Zowy Voeten / EPC

A estas se suman proyectos actualmente en ejecución, como la renovación de pavimentos en calles de rodaje y plataforma (34,27 millones), la instalación de nuevos sistemas automatizados de tratamiento de equipaje de mano (33,51 millones), la adaptación de sistemas de detección de incendios (7 millones), mejoras en climatización de la T2 (4,9 millones) o el despliegue de plantas fotovoltaicas (15,2 millones), entre otras actuaciones técnicas.

Proyectos mayores y distintos

El DORA III (para el que se prevé una cifra global de 13.000 millones en toda la red española) introduce ahora un gran salto en el volumen de inversión y en la tipología de proyectos. Entre las actuaciones ya calendarizadas destacan cuatro grandes intervenciones que concentran la mayor parte de los 878 millones ya definidos. La remodelación de la terminal T2 contará con una inversión de 65,2 millones (la acaban de licitar) y arrancará en 2026 con una duración prevista de 20 meses. La mejora de la pista del mar, presupuestada en 110 millones, se prolongará durante 30 meses, supondrá restricciones para las aerolíneas y finalizará en 2028. A estas se añade la actuación en la pista transversal, con una inversión de 3,1 millones entre noviembre de 2026 y noviembre de 2027.

Un avión acabado de despegar desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten / EPC

El proyecto de mayor envergadura será la intervención en la fachada de la T1 y el derribo de la antigua torre de control, con un presupuesto de 700 millones de euros. Las obras arrancarán en 2028 y se prolongarán hasta 2032, ya fuera del propio ciclo del DORA III. Ese hito, conjuntamente con la futura prolongación de la pista hacia La Ricarda, será el gran cambio de cara de la infraestructura.

Inicio del periodo de consultas

Junto a estas actuaciones, Aena ha licitado la redacción del Plan Director del aeropuerto, con un presupuesto de 4,45 millones de euros, de los cuales cerca de 3 millones corresponden a medidas ambientales. Este documento será clave para definir el desarrollo futuro de la infraestructura y precisamente ordenar proyectos como la controvertida ampliación de la pista del mar y la construcción de la terminal satélite.

Torre de control del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten / EPC

El calendario de este proceso se extenderá durante varios años. En 2026 está previsto realizar las consultas del Documento Inicial Estratégico y del borrador de revisión del Plan Director en el marco de la evaluación ambiental estratégica. En 2027 se abrirá la fase de información pública y tramitación sectorial, así como la posible declaración de interés público por parte del Consejo de Ministros. La redacción de los proyectos de ampliación no comenzará hasta 2028 y su tramitación ambiental se prolongará previsiblemente hasta 2030.

En este contexto, el DORA III concentra el arranque de las principales inversiones en El Prat, con actuaciones en terminales, pistas y procesos operativos, mientras impulsa los instrumentos de planificación necesarios para abordar en el futuro la ampliación de capacidad del aeropuerto. La inversión total para los próximos años en El Prat y que está vinculada al gran salto que se pretende superará los 3.000 millones de euros a lo largo de distintos ciclos regulatorios, más allá de 2031.