Youth Agenda Italia irrumpe en Roma con más de 400 jóvenes movilizados

Youth Agenda Italia irrumpió en Roma este viernes con más de 400 jóvenes movilizados y muchos proyectos de expansión. La organización impulsada por el catalán Tomàs Güell se presentó en la Cámara de los Diputados de Italia con el objetivo de potenciar las iniciativas jóvenes en las instituciones más longevas. Youth Agenda Youth Agenda es una asociación sin ánimo de lucro presidida y fundada por Güell. Su modelo operativo se basa en comités sectoriales y en la escucha activa (recogida de datos y encuestas), la incidencia pública (transformación de ideas en propuestas accionables) y la ejecución a través de su equipo de colaboradores.

El acto en el Parlamento italiano contó con las intervenciones del presidente de Youth Agenda, Tomàs Güell, y de la Responsable de Youth Agenda Italia, Edra Panarelli. El objetivo de la iniciativa es convertir las propuestas del talento joven en medidas concretas para que Europa sea más competitiva y reforzar la voz y el papel de la juventud italiana. En el acto en la Cámara de los diputados italiana se presentaron ponencias de 15 jóvenes italianos, sobre temáticas como industria, tecnología, vivienda, salud mental, sector rural, pensiones, emprendimiento.

Youth Agenda, ya presentada en Bruselas y Roma, se prepara para desembarcar próximamente en Lisboa y París. Inspirada por el impacto de Lideremos en España, Youth Agenda llega a Italia para canalizar el talento de una juventud que se niega a ser espectadora de la pérdida de peso global del continente. El evento, moderado por la comunicadora, Vicky Catalano, ha servido para abrir oficialmente los comités de actuación en Italia, consolidando esta red global y multisectorial.

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Tomàs Güell, presidente y fundador de Youth Agenda, destacó en el acto la urgencia de este movimiento: "Los jóvenes europeos queremos que Europa vuelva a centrarse en lo importante y a liderar sin miedo ni complejos. Hoy, muchos jóvenes italianos se suman a esta visión, movilizándose masivamente por el futuro de su país y de Europa a través de Youth Agenda".