Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'

Stellantis matriculó 408.301 vehículos comerciales en todo el mundo durante el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 7% en comparación con el mismo periodo de 2025. Su división especializada en este tipo de vehículos, Stellantis Pro One, lidera en numerosos mercados de Europa, América o la región de África y Oriente Medio. Un liderazgo que no tiene intención de perder, pese a la fuerte apuesta de los fabricantes chinos también en este nicho. Y una de sus principales armas se está cociendo en la factoría de Vigo: la furgoneta K9 low cost es una realidad y las primeras unidades están rodando ya por el Sistema 2 de Balaídos.

Pese a las tensiones mundiales y la deriva de la automoción, la planta olívica mantiene su ritmo y evoluciona sus productos. En estos momentos trabaja en el futuro de los dos sistemas, el que se encarga de los vehículos comerciales ligeros (de seis marcas) y el que produce el Peugeot 2008. Para este último, y a la espera de la nueva plataforma STLA Small y el futuro P1X, la fábrica ha apostado por aumentar la cadencia para adaptarse a la alta demanda del mercado; para el primero, Balaídos trabaja en la nueva motorizaron híbrida (o mejor dicho, semihíbrida, MPHEV) y en el lanzamiento de la K9 SCV (smart compact van, furgoneta compacta inteligente, antes conocida como la SCK, smart cost killer, asesina de costes inteligente).

Como viene informando FARO desde junio de 2024, el grupo ha decidido desarrollar desde Vigo un modelo de entrada de mercado más básico, con componentes más sencillos y, por lo tanto, económicos. El objetivo es tener un arma definitiva frente a los competidores, especialmente los chinos, cuyo gran desembarco con sus furgonetas todavía está por llegar, pero se da por seguro. Así nació la SCK, que se ha ido desarrollando con piezas asignadas a proveedores locales e internacionales, apretando en precio para componentes de coste más reducido.

Tras los trabajos en los diferentes puestos para industrializar el modelo, las primeras unidades han empezado ya a rodar por la factoría, lo que ha provocado la activación de un período de confidencialidad en el taller de montaje del Sistema 2. La dirección trasladó a los trabajadores que el pasado 6 de abril comenzó oficialmente este período especial que busca evitar que se filtren imágenes de las renovadas furgonetas y que limita también las visitas.

Según pudo saber este medio, la mayor diferencia visual exterior por unos cambios estéticos menores se encuentra en los parachoques (asignados a la planta redondelana de OPmobility) de estas unidades, siendo más relevantes los cambios en el interior.

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Está por ver si finalmente estas unidades adquieren un nombre comercial propio dentro de la gama o un precio muy diferente, que en cualquier caso está por anunciar. Está previsto que las primeras unidades comercializables puedan llegar al mercado ya a finales de este año.