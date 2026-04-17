Ni 44 años cotizados salvan ya la jubilación: el recorte de la Seguridad Social en las pensiones que muchos descubren demasiado tarde

Tener una larga carrera laboral no garantiza cobrar el 100% de la pensión. La Seguridad Social aplica reducciones a quienes hacen uso de la jubilación anticipada, incluso si han cotizado más de 44 años y medio. El resultado puede ser un recorte cercano al 13%, según los coeficientes oficiales vigentes.

La idea de que cotizar durante décadas “protege” la pensión frente a cualquier recorte no es del todo correcta. En el sistema español, el factor decisivo no es solo cuánto se ha cotizado, sino cuándo se accede a la jubilación. Y ahí entra en juego la jubilación anticipada.

Actualmente, la normativa permite adelantar la retirada hasta dos años antes de la edad legal, pero a cambio se aplican los llamados coeficientes reductores. Estos ajustes, definidos por la propia Seguridad Social y recogidos en la legislación vigente desde la reforma de 2021, reducen la cuantía de la pensión de forma permanente.

Así aplica el recorte la Seguridad Social

Los coeficientes reductores dependen de dos variables:

Los meses de adelanto respecto a la edad legal.

respecto a la edad legal. Los años cotizados acumulados.

En este esquema, quienes han cotizado más tiempo reciben una penalización menor, pero no desaparece por completo. Por ejemplo, en el caso de carreras muy largas (a partir de 44 años y 6 meses cotizados), adelantar la jubilación el máximo permitido (24 meses) conlleva un recorte cercano al 13%.

Este porcentaje está recogido en las tablas oficiales publicadas por la Seguridad Social. En cambio, para carreras más cortas, la reducción puede superar el 20%, lo que evidencia que el sistema sí tiene en cuenta el esfuerzo contributivo, pero prioriza la edad de salida del mercado laboral.

Una regla estructural

Conviene aclarar que este recorte no es una medida nueva ni un endurecimiento reciente. Forma parte del diseño del sistema tras la última reforma de las pensiones, aprobada hace justo un año en abril de 2025, cuyo objetivo es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y garantizar la sostenibilidad financiera.

En términos prácticos, esto implica que adelantar la jubilación siempre tiene un coste, incluso en trayectorias laborales extensas. La lógica es actuarial: quien se jubila antes previsiblemente cobrará la pensión durante más años, por lo que la cuantía mensual se ajusta.

El mensaje clave que envía la Seguridad Social es que no basta con haber cotizado mucho para evitar recortes. La decisión de cuándo jubilarse tiene un impacto directo y permanente en la pensión. En un contexto de envejecimiento y presión sobre el sistema, entender estos mecanismos resulta esencial para planificar el retiro con realismo y sin sorpresas.