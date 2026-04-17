Mutua orientará su plan estratégico hasta 2029 al crecimiento, la compra de compañías y la IA

El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, avanzó este viernes que el nuevo Plan Estratégico 2027-2029 de la compañía mantendrá una línea de crecimiento, diversificación y búsqueda de oportunidades en negocios afines a la actividad del grupo, al tiempo que situará la inteligencia artificial como una de las principales palancas de transformación para los próximos años.

Durante la Junta General de Mutualistas, Garralda aseguró que la irrupción de la inteligencia artificial constituye “un hito en la historia de la humanidad” y subrayó que Mutua ya trabaja para maximizar su uso en todas las áreas de la empresa con el objetivo de ganar eficiencia, agilidad y ventajas competitivas. En este sentido, recordó que cerca de un millar de profesionales del grupo ya disponen de licencias, formación y acceso a programas de inteligencia artificial para mejorar su trabajo diario.

El presidente del grupo enmarcó esta apuesta en una estrategia más amplia de diversificación geográfica y por productos, que, según defendió, ha permitido a Mutua mantener un comportamiento muy positivo en 2025 y cerrar el ejercicio, por octavo año consecutivo, como líder del ranking de seguros generales en España.

Garralda destacó la evolución del resultado consolidado del grupo, con una trayectoria creciente desde 2010, y señaló que la aportación de negocios distintos al ramo tradicional de Autos ha reforzado la cuenta de resultados y ha permitido sostener la política de contención de precios de la compañía. “Gracias a la aportación que hacen otros negocios, diferentes a nuestro ramo más tradicional de Autos, a la cuenta de resultados, podemos mantener nuestra política de contención de precios con el fin de no maximizar el beneficio empresarial a costa de nuestros mutualistas”, afirmó.

Aumenta su beneficio un 14,8%

En este contexto, Mutua cerró 2025 con un beneficio de 520,8 millones de euros, un 14,8% más que en 2024, mientras que los ingresos del grupo, incluido el negocio internacional, superaron los 9.757 millones de euros. Además, terminó el ejercicio con un ratio de solvencia del 297%, el más alto entre los grandes grupos aseguradores españoles, según los criterios de Solvencia II.

El grupo reforzó también su posición comercial en los principales ramos aseguradores en los que opera, con una evolución mejor que la media del sector. Esa dinámica permitió a Mutua seguir afianzando su peso en el mercado asegurador español y hacerlo, además, con una elevada tasa de fidelidad, que en el ramo de Autos se sitúa en el 90%.

La aseguradora lideró asimismo la captación de nuevos asegurados en 2025. El número de personas aseguradas por los distintos ramos del Grupo Mutua en España superó los 19 millones, lo que supone un crecimiento del 6,1% respecto al año anterior. Garralda anunció además que, por primera vez en su historia, Mutua Madrileña ha superado por sí sola los 5,4 millones de pólizas de No Vida.

Precios contenidos

En relación con la política de precios, el presidente del grupo recordó que parte del sector se vio obligada durante 2025 a seguir elevando tarifas para compensar el incremento de costes de los últimos años. En el caso de Mutua, la aseguradora mantuvo congeladas las primas para el 30% de la cartera de Autos y prevé extender esa medida en 2026 a más del 40%, siempre sin comprometer los márgenes, la rentabilidad ni la solvencia.

La evolución del negocio asegurador estuvo acompañada además por un avance relevante en gestión patrimonial. El negocio conjunto de Mutuactivos, EDM y Orienta Wealth cerró 2025 con un volumen bajo gestión de 28.392 millones de euros, un 15,7% más. Dentro de esa área, Mutuactivos volvió a superar por tercer año consecutivo los 1.400 millones de euros en captaciones netas de terceros y alcanzó un patrimonio total gestionado de 17.348 millones, un récord histórico que la consolida como la mayor gestora independiente de grupos bancarios en España.

La CEO de Rodilla entra en su consejo

La junta general de mutualistas del grupo Mutua ha acordado nombrar consejera a la actual consejera delegada de Rodilla, María Carceller Arce, tal y como se había propuesto en el orden del día. Carceller es licenciada en Económicas y Negocios Internacionales por la escuela alemana de negocios EBS. También cuenta con un posgrado por el IESE. Es consejera delegada de Rodilla desde 2012.

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De esta forma, los mutualistas también han acordado el nombramiento como consejera de Irene Hernández Álvarez, así como renovar los mandatos de los consejeros Jaime Montalvo Correa, Carlos Cutillas Cordón, Rufino García-Quirós García y José Periel Martín. Con estos nombramientos, el consejo de Mutua pasa de 11 a 13 miembros. Asimismo, mejora en paridad, al representar las consejeras un 33% del total del consejo.