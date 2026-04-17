Reducción de frecuencias
Level recorta vuelos en cuatro rutas que conectan con Barcelona en un contexto de "escasez" en el suministro
La aerolínea prevé "ajustes operativos" en los trayectos de El Prat con Los Ángeles, Boston, Nueva York y Santiago de Chile
Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
La compañía aérea Level ha recortado vuelos en cuatro rutas que conectan con Barcelona en un contexto "de escasez" en el suministro de motores.
La aerolínea propiedad del grupo IAG prevé "ajustes operativos" este verano en los trayectos que conectan el aeropuerto de El Prat con Los Ángeles, Boston, Nueva York y Santiago de Chile, según detalló la compañía.
"Dimensionar" los planes
Level defiende que se trata de "dimensionar" sus planes para tener una operativa "más resiliente en una temporada tan exigente". Por ahora, la aerolínea no concreta cuántas frecuencias se reducirán.
La decisión llega semanas después de suspender los vuelos entre Barcelona y San Francisco a partir del 30 de abril por falta de motores de avión.
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