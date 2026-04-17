Una inmobiliaria recibe una multa histórica en París por convertir un edificio de viviendas sociales en apartamentos turísticos

La Justicia francesa condenó este viernes a una sociedad inmobiliaria a una multa de 585.000 euros por haber comprado un edificio de viviendas sociales en París y haberlas dedicado los dos últimos años a alquileres de corta duración, sobre todo destinado a turistas.

El Tribunal Judicial de París consideró que la empresa "no respetó la reglamentación en vigor" al haber convertido el bloque, tras su compra a finales de 2022, en 11 apartamentos amueblados destinados al alquiler a través de plataformas de internet.

Multa récord

El Ayuntamiento socialista, que había demandado a la sociedad inmobiliaria ante los tribunales, se ha felicitado de una decisión de la que celebra la multa "récord".

El Consistorio subrayó que esta sanción es más elevada que todas las dictadas entre 2020 y 2025 en el mismo distrito IX por infracciones similares (540.000 euros).

"El importe de la condena dictada en este caso supera por sí solo ese total, lo que ilustra un refuerzo significativo de la respuesta judicial", señaló el Ayuntamiento, dirigido desde finales de marzo por Emmanuel Grégoire.

El gabinete de Grégoire cree que esta sentencia es un respaldo de su lucha contra el lucrativo alquiler turístico y en favor de aumentar la oferta de viviendas en la capital francesa, que tiene uno de los metros cuadrados más caros del mundo.

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El edificio de viviendas, que hasta 2022 acogía a personas en situación de precariedad, está ubicado en el distrito IX de París, uno de los más emblemáticos y onerosos de la ciudad.