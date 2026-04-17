Muchos contribuyentes creen que ya pueden pedir cita para la Renta, pero Hacienda aún no la ha abierto

La campaña de la declaración de la renta ya está en marcha, pero no todos los trámites están disponibles. En los últimos días, muchos contribuyentes han intentado pedir cita previa para que la Agencia Tributaria les confeccione la declaración, sin éxito. El motivo es, sencillamente, que todavía no se ha abierto el plazo, aunque sí hay una fecha marcada en el calendario.

Más de 1,28 millones de contribuyentes presentaron la declaración de la renta ya durante el primer día, y, desde comienzos de este mes, ya se puede presentar la declaración por internet, pero la opción de solicitar ayuda personalizada (ya sea por teléfono o en oficinas) sigue cerrada. Esta situación está generando dudas habituales cada año: ¿cuándo se puede pedir cita previa realmente?

Según el calendario oficial de la Agencia Tributaria, la cita previa para la campaña de la Renta 2025 (que se presenta en 2026) se activará en dos fases:

Desde el 29 de abril : se podrá pedir cita para la atención telefónica (plan “Le Llamamos”).

: se podrá pedir cita para la atención telefónica (plan “Le Llamamos”). Desde el 29 de mayo: se abrirá la cita para la atención presencial en oficinas.

Es importante distinguir entre pedir cita y recibir el servicio. Por ejemplo, aunque la cita telefónica se puede reservar desde finales de abril, las llamadas comenzarán días después, en mayo.

Confusión entre los contribuyentes

La confusión no es casual. El inicio escalonado de la campaña provoca que coincidan varias fechas:

Presentación online : ya disponible.

: ya disponible. Cita previa : aún no activa.

: aún no activa. Atención personalizada: empieza más adelante.

Este calendario fragmentado lleva a pensar que todos los servicios están operativos al mismo tiempo, cuando no es así. Además, el creciente uso del certificado digital convive con un amplio grupo de contribuyentes que sigue dependiendo de la atención directa, como personas mayores, pensionistas o quienes tienen situaciones fiscales más complejas.

Prepararse antes de que se abra el plazo

Aunque todavía no se pueda pedir cita, estos días previos son clave para adelantarse. Tener todo listo facilita conseguir turno en cuanto se active el sistema.

Algunas recomendaciones básicas de los expertos fiscales:

Revisar los datos fiscales disponibles.

disponibles. Tener a mano DNI , número de referencia o sistema Cl@ve .

, o . Decidir si se prefiere atención telefónica o presencial.

Consultar horarios y disponibilidad en la web oficial.

Cada campaña, millones de contribuyentes utilizan estos servicios, y la experiencia de años anteriores demuestra que las citas pueden agotarse con rapidez en determinadas fechas y zonas.

Noticias relacionadas

En resumen, la cita previa no está abierta todavía, pero el calendario ya está programado. Entender cómo funciona este sistema y anticiparse a su activación se ha convertido en un paso casi imprescindible dentro de la campaña de la Renta. Porque, en la práctica, no se trata solo de cumplir con Hacienda, sino de hacerlo en las mejores condiciones posibles y sin contratiempos de última hora.