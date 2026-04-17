Dentista, seguro del hogar, mascotas o gimnasio: Hacienda confirma los gastos que se pueden desgravar en la Renta 2026

Con la última campaña de recaudación fiscal, cada vez más contribuyentes recurren a gastos deducibles en su declaración de la Renta, a menudo buscando disminuir todo lo posible la cantidad de dinero a pagar. Sin embargo, no muchos saben que existen algunos gastos que se pueden desgravar.

Generalmente, estos gastos pueden depender de la normativa fiscal en cada comunidad autónoma, así como de los requisitos establecidos. De esta forma, algunos usuarios pueden verse beneficiados por gastos médicos como el dentista, seguros del hogar, e incluso gastos concretos en mascotas o del gimnasio.

Gastos derivados de la salud dental

En este caso, a nivel estatal, no existe una normativa general que permita deducir los gastos de seguros médicos privados ni facturas del dentista en la declaración de la Renta. Además, tampoco se pueden deducir los gastos de otros especialistas como psicólogos, logopedas o fisioterapeutas.

Sin embargo, sí que existen algunas comunidades autónomas que aceptan facturas del dentista como gastos deducibles, es decir, gastos relacionados con el cuidado de la salud:

Cantabria : Esta comunidad autónoma permite deducir el 10% de la cantidad pagada a expertos por servicios sanitarios y de salud dental , siempre hasta un máximo de 500 euros en tributación individual y 700 si es tributación conjunta

: Esta comunidad autónoma permite deducir el , siempre hasta un máximo de 500 euros en tributación individual y 700 si es tributación conjunta Canarias : En las islas se puede deducir hasta el 12% de los gastos para prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y salud dental . El máximo corresponde a los 600 euros en tributación individual y 700 euros en los casos de discapacidad igual o superior al 65%. Por otro lado, si la tributación es conjunta el límite se amplía hasta los 840 euros anuales, y a los 940 euros en casos discapacidad del 65% o más

: En las islas se puede deducir . El máximo corresponde a los 600 euros en tributación individual y 700 euros en los casos de discapacidad igual o superior al 65%. Por otro lado, si la tributación es conjunta el límite se amplía hasta los 840 euros anuales, y a los 940 euros en casos discapacidad del 65% o más Comunidad Valenciana: En esta región el porcentaje de gastos deducibles aumenta hasta el 30% en gastos derivados de salud bucodental, siempre que el tratamiento no tenga una finalidad estética. Debemos tener en cuenta que esta ventaja fiscal posee un tope máximo de 150 euros, un límite que comparte con otras deducciones de salud, como los gastos de óptica o salud mental

El seguro del hogar puede desgravar en tu declaración

En cuanto a los gastos derivados de aseguradoras de vivienda, la normativa fiscal sí que permite la posibilidad de desgravar, pero bajo supuestos concretos. Existen una serie de situaciones que podría generar ventajas fiscales en los contribuyentes:

Deducción por inversión en vivienda habitual : En este caso, se deben cumplir dos requisitos principales, siendo el primero que el inmueble sea residencia permanente desde al menos tres años ; y el segundo que se haya mudado a la vivienda para habitarla de manera efectiva y permanente en un plazo de 12 meses, desde el momento de su adquisición o desde que se entregó

: En este caso, se deben cumplir dos requisitos principales, siendo el primero que el inmueble sea ; y el segundo que se haya mudado a la vivienda para desde el momento de su adquisición o desde que se entregó Deducción por arrendamiento : El propietario de una vivienda en alquiler puede desgravar el seguro del hogar como gasto a efectos del cálculo del rendimiento neto del inmueble . De esta forma, a la hora de calcular los ingresos netos del alquiler, se pueden restar los costes de la póliza como gasto deducible

: El propietario de una vivienda en alquiler puede desgravar el seguro del hogar como . De esta forma, a la hora de calcular los ingresos netos del alquiler, como gasto deducible Deducción del seguro del hogar en la declaración de autónomos: Si el autónomo destina una parte de la vivienda para desarrollar su actividad profesional, entonces puede deducirse una parte del seguro de hogar. Esta deducción podrá variar en función del porcentaje de superficie que se destina al trabajo

¿Y qué pasa con las mascotas?

Aunque la normativa no permite desgravar los gastos habituales de un animal de compañía, se establecen ciertas excepciones que se pueden aplicar. Por un lado, si está reconocido como perro de asistencia o animal de terapia, se pueden deducir gastos veterinarios necesarios para garantizar su salud y función; alimentación especializada; formación y entrenamiento; y seguros específicos.

Por otro lado, si eres autónomo y tu actividad económica requiere el uso de un animal, podrías desgravar gastos relacionados con el negocio. Estas ventajas fiscales se pueden aplicar a casos de:

Animales de seguridad o vigilancia en negocios o instalaciones

Animales utilizados en publicidad o espectáculos , por ejemplo en el cine o la televisión

, por ejemplo en el cine o la televisión Cría profesional y venta de animales , siempre y cuando el usuario esté registrado como criador y la actividad esté regulada

, siempre y cuando el usuario esté registrado como criador y la actividad esté regulada Ganaderos y agricultores, con posibilidad de deducir los costes de mantenimiento de animales empleados en la actividad profesional, como bueyes o caballos, entre otros

Algunas comunidades permiten deducir la cuota del gimnasio

Por último, también existe la posibilidad de aplicar deducciones fiscales si vas al gimnasio, en función del territorio donde se reside. En este caso, las cuotas del gimnasio se pueden desgravar en tres comunidades autónomas:

Andalucía : La cuantía deducible puede llegar al 30% en los gastos destinados a la actividad deportiva, incluyendo gimnasios, abonos a centros deportivos y actividades deportivas organizadas. El máximo a desgravar sería de 150 euros al año por contribuyente

: La cuantía deducible puede llegar al 30% en los gastos destinados a la actividad deportiva, incluyendo gimnasios, abonos a centros deportivos y actividades deportivas organizadas. El máximo a desgravar sería de La Rioja : Se trata de una deducción del 30% en el dinero invertido en gastos deportivos, con un máximo de 300 euros anuales , incluyendo gimnasio y centros deportivos

: Se trata de una deducción del 30% en el dinero invertido en gastos deportivos, con , incluyendo gimnasio y centros deportivos Comunidad Valenciana: En esta comunidad autónoma se puede deducir hasta el 30% de las cuotas pagadas por la práctica deportiva, donde se incluyen gimnasio y actividades deportivas federadas. En este caso, cada persona se puede deducir hasta 150 euros al año

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El principal objetivo de esta medida sería fomentar la actividad deportiva en los ciudadanos. De esta forma, los usuarios de centros deportivos como gimnasios, además de quienes realizan actividades deportivas federadas, pueden verse beneficiados de estas rebajas fiscales.