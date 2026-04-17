FORO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MEDITERRÁNEO
El Consejo de Expertos del Agua analizará el modelo de agua regenerada del AMB
El Consejo de Expertos del Agua del Foro Económico y Social del Mediterráneo se encargará de analizar el caso del agua regenerada del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para determinar si esta iniciativa puede ser exportable a otras zonas del Mediterráneo. Así quedó de manifiesto en la primera reunión del órgano asesor, celebrada en la sede de EL PERIÓDICO. El proyecto ha sido elegido porque refleja "la preocupación medioambiental que existe en Barcelona -que ha vivido las consencuencias de la sequía y sus restricciones-, porque aporta una solución diferente e innovadora y porque lo hace a través de la colaboración público-privada", explicó Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO.
Las conclusiones del Consejo de Expertos del Agua se pondrán en común en el Foro Económico y Social del Mediterráneo, promovido por Prensa Ibérica y que celebrará su tercera edición los próximos 16, 17 y 18 de junio en Barcelona. El foro se erige como un espacio de encuentro entre gobiernos, empresas y sociedad civil, con el objetivo de impulsar el Mediterráneo desde una visión que quiere integrar economía, territorio, progreso y personas.
Forman parte del Consejo de Expertos del Agua el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez; el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs; la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez;; la secretaria general del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Aurora Catà; el director de Servicios del Ciclo del Agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Fernando Cabello; el catedrático de Geografía Física de la Universitat de Barcelona y director del Observatori Fabra, Javier Martín-Vide; y el director de Operaciones de Aigües de Barcelona (Veolia), Francesc Castillo; y la directora de proyectos estratégicos de Barcelona Activa, Anna Majó.
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