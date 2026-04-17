Los billetes de tren Nueva York-Nueva Jersey en días de partido costarán 150 dólares

Los aficionados que quieran desplazarse en tren desde Nueva York al estadio MetLife, en Nueva Jersey, durante el Mundial tendrán que asumir un fuerte incremento del precio. El billete de ida y vuelta costará 150 dólares, frente a los 12,90 habituales, lo que supone una subida del 1.062 %.

La subida responde, según explicó el presidente y consejero delegado de NJ Transit, Kris Kolluri, a la necesidad de cubrir los 48 millones de dólares que costará habilitar trenes especiales entre Penn Station y el estadio. En total, se pondrán a la venta 40.000 billetes por cada día de partido, una cifra que queda muy por debajo de la capacidad del recinto, fijada en 82.500 espectadores.

Para acceder a este servicio será obligatorio contar con una entrada válida para el encuentro. Los billetes saldrán a la venta el próximo 13 de mayo.

Además, el dispositivo especial implicará restricciones en la red ferroviaria. Cuatro horas antes de cada partido, NJ Transit cerrará en Penn Station todos los servicios que no estén dirigidos al MetLife, lo que concentrará la operativa exclusivamente en el transporte de aficionados.

Alternativas y presión sobre el transporte

El tren no será la única opción, aunque tampoco especialmente barata. El comité anfitrión de la sede Nueva York/Nueva Jersey de la FIFA habilitará autobuses lanzadera desde Port Authority y Grand Central, con un coste de 80 dólares ida y vuelta.

Quienes opten por el coche también encontrarán dificultades. Las plazas de aparcamiento serán limitadas y podrían superar los 200 dólares en zonas próximas al estadio. Además, no estará permitido acceder a pie, ya que el recinto carece de aceras habilitadas para peatones.

La sede acogerá ocho partidos, cuatro de ellos entre semana por la tarde y el resto en fin de semana. El primero será el Brasil-Marruecos del 13 de junio, un duelo con alta previsión de asistencia, especialmente por el tirón de la selección brasileña, una de las que más público moviliza junto a Argentina.

También pasarán por el MetLife selecciones como Francia, Alemania, Inglaterra o Senegal, además de los equipos que disputen eliminatorias en esta sede, incluida la final.

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El encarecimiento del transporte ha generado críticas políticas. La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mike Sherrill, reprochó que la FIFA no contribuya a financiar estos costes pese a los elevados ingresos previstos. Según denunció, el organismo puede cobrar hasta 10.000 dólares por una entrada para la final y obtener alrededor de 11.000 millones de dólares con el torneo.