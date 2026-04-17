Armón concluye en Gijón su tercer gran ferri rápido para Balearia, con capacidad para 1.200 pasajeros y propulsión a gas

El astillero del grupo Armón en Gijón ya ha concluido su tercer "gigante" para Balearia, un ferri rápido de 123 metros de eslora con capacidad para 1.200 pasajeros. El "Mercedes Pinto", que así se denomina el buque en recuerdo de la escritora tinerfeña, ya ha pasado a la fase de pruebas previa a su entrega.

Por la izquierda, Ana I. Fernández, rectora de Cunef, e Inmaculada López del Pozo. |

El buque es similar a los ferris "Eleanor Roosevelt" y "Margarita Salas", que el grupo asturiano Armón entregó a Balearia en 2021 y 2023, respectivamente. Como sus gemelos, el "Mercedes Pinto" tiene un espectacular casco ligero de aluminio tipo catamarán y propulsión con motores duales de fuelóleo y gas natural, tecnología que también está preparada para funcionar con biometano al 100% o con mezclas de hidrógeno verde de hasta un 25%.

Con una eslora de 123 metros y una manga de 28 metros, el "Mercedes Pinto" cuenta con dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona exclusiva para niños, tienda, zona de mascotas… La capacidad del ferri es de 1.200 pasajeros y de 425 vehículos.

El barco fue botado en septiembre del pasado año y desde entonces se encuentra en la dársena de armamento del astillero de Armón en Gijón. Fuentes de Balearia señalaron que las últimas labores que se han llevado a cabo en el barco fueron el enfriamiento progresivo de los tanques con nitrógeno para el suministro de gas natural, un "hito clave en la preparación del sistema". Las mismas fuentes apuntaron que a partir de ahora "comienza una nueva fase": pruebas de motores a gas en muelle, ajuste de la planta eléctrica y optimización de la distribución de cargas, antes de las pruebas de navegación. Concluidas todas estas pruebas, Armón entregará el ferri a Balearia para su puesta en servicio. La entrega está prevista para el próximo mes de mayo.

El contrato del "Mercedes Pinto" es de 128 millones de euros y muestra la confianza de Balearia en el grupo de construcción naval asturiano. Este es el tercer ferri rápido que Armón construye para la naviera mallorquina en los últimos años y en el astillero de Gijón ya se está trabajando desde el pasado mes de septiembre en dos nuevos pedidos de Balearia. Se trata de los dos primeros ferris rápidos 100% eléctricos de cero emisiones, que operarán la ruta Tarifa-Tanger a partir de 2027, convirtiendo esta línea en el primer corredor "verde" marítimo entre España y Marruecos.

Los ferris eléctricos

Los dos catamaranes gemelos estarán dotados de una potencia eléctrica de 16 MW y baterías con capacidad de 13.000 kWh, lo que les permitirá realizar la travesía completa de 18 millas náuticas exclusivamente con energía eléctrica y sin emisiones contaminantes. Además, su propulsión eléctrica eliminará ruidos y vibraciones, mejorando la experiencia a bordo.

La actual cartera de pedidos del astillero de Armón en Gijón se completa con un barco pesquero para la armadora vasca Albacora y un megayate de lujo para el armador Shadow Cat de Reino Unido.

Acuerdo para formar a los "líderes" del sector naval

La sociedad de astilleros privados Pymar y Cunef Universidad han renovado el convenio de colaboración que sostiene un programa de formación único en España y que dota a estudiantes de ingeniería naval de competencias financieras avanzadas durante sus becas Pymar, en las que los alumnos realizan prácticas profesionales en astilleros privados durante tres meses.

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"La alianza es una relevante aportación para forjar un perfil diferencial, capaz de liderar proyectos de altísima complejidad técnica y financiera", señaló Almudena López del Pozo, consejera delegada de la sociedad Pymar.