JetBlue se estrena en el aeropuerto de Barcelona-El Prat con un vuelo directo a Boston

El acceso a la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat amanecía este viernes con carteles que anunciaban la novedad. No era un estreno más. La estadounidense JetBlue ha comenzado a operar un vuelo directo diario entre la capital catalana y Boston, una ruta de temporada que funcionará hasta el 25 de octubre y que eleva a 60 las conexiones intercontinentales de la infraestructura aeroportuaria.

El primer vuelo, operado con un Airbus A321, despegará cada día a las 12.50 horas desde Barcelona y aterrizará en la ciudad estadounidense a las 15.38 (hora local), en un trayecto de unas ocho horas. En sentido inverso, partirá por la noche desde la costa este de Estados Unidos para llegar a primera hora de la mañana. La compañía se instala en la T2 —lejos de las grandes alianzas ubicadas en la T1— y embarca desde las puertas Y, un espacio menos congestionado que, este viernes, servía de escenario para su puesta de largo.

Dos centros globales

Durante la presentación, el presidente de la aerolínea, Marty St. George, defendió que la nueva conexión une “dos dinámicos centros globales” y refuerza los vínculos económicos, académicos y culturales. La ruta convierte Barcelona en el segundo destino de JetBlue en España, tras Madrid (donde se estrenó el año pasado), y en su séptima ciudad europea. Según han explicado desde el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA), se trabajaba en la implantación de la aerolínea desde 2017, porque JetBlue quería arrancar desde Barcelona, pero la pandemia retrasó los planes.

Corte de la cinta inaugural en la salida del vuelo entre Barcelona y Boston de la aerolínea JetBlue. / Jetblue

Desde el aeropuerto, Vanessa Requena, jefa de gabinete, ha subrayado que el mercado estadounidense es “clave” y que la nueva operativa responde a una demanda sostenida: más de 59.000 pasajeros viajaron entre Boston y Barcelona en 2025, en su mayoría con escalas. “Relaciones que crecen, relaciones fuertes. Bienvenidos a vuestra nueva casa”, ha proclamado en el acto de bienvenida.

Contexto incierto

El estreno llega en un momento marcado por la volatilidad energética. El propio St. George reconoció que el precio del combustible —que puede representar entre el 20% y el 25% de los costes, ha concretado— es actualmente uno de los principales retos. “Es un desafío”, admitió, aunque ha insistido en que la compañía prevé mantener la operativa “con normalidad”.

En la misma línea, la propia Requena ha revelado que, por ahora, no se han producido ajustes en la programación de verano. “No podemos dejar de lado lo que está pasando, pero no hay cambios”, apuntó Requena. Eso sí, dejó la puerta abierta a futuras medidas si la situación se prolonga: “Si se mantiene en el tiempo, crearemos un grupo de trabajo para valorar escenarios”, ha avanzado.

Un vuelo con competencia

La nueva ruta no llega en solitario. La conexión entre Barcelona y Boston ya está cubierta por otras aerolíneas como Level o Delta, en un corredor que gana peso dentro de la red transatlántica. Aun así, la entrada de JetBlue introduce más competencia en precios, con tarifas promocionales desde 399 euros por trayecto.

En cabina, la compañía apuesta por diferenciarse con su producto Mint —con suites privadas y menús diseñados por restaurantes neoyorquinos— y una clase turista que incluye conexión wifi gratuita, pantallas individuales y servicio de comida. “Lo que nos dicen es que el vuelo se hace corto”, comentaban desde la aerolínea tras la presentación, entre referencias a iluminación ambiental cambiante, listas de reproducción a bordo y detalles como los 'amenity kits'.

Más allá de la experiencia, el movimiento consolida la estrategia de expansión europea de la compañía, iniciada en 2021 con destinos como Londres o París. Y sitúa a Barcelona, una vez más, en el mapa de las rutas de largo radio que buscan captar tanto al viajero turístico como al de negocios.