Hogaza artesanal
Ni la barra barata es tan barata ni el pan artesano es tan caro: así cambia todo al mirar el precio real
Los profesionales artesanales ven que a los consumidores cada vez les importa menos pagar más por un producto de mayor calidad
El consejo de la doctora Karen Alarcón para mejorar la calidad nutricional del pan: "Este pequeño cambio lo vuelve 10 veces más saludable"
¿El pan artesano es más caro que el industrial? La clave está en el peso
Aunque mucha gente prefiera consumir el pan de masa madre, ya que está libre de todo proceso industrial, los precios no fomentan su compra... o eso es lo que se piensa.
Sin embargo, que el precio del pan artesanal triplique el que se encuentra en los supermercados tiene una explicación.
UCO Bakery es una panadería de Palma de Mallorca (Islas Baleares) que produce exclusivamente panes artesanos con materias primas locales y ecológicas de pequeños productores. Gus y Katherine la fundaron en 2018 y hoy en día ya cuentan con 4 tiendas en toda la ciudad.
El 'influencer' y emprendedor Adrián G. Martin ha visitado una de estas panaderías para conocer el porqué de la diferencia de precios y saber si vale la pena apostar por un pan de masa madre.
Más de 30 horas de fermentación
El precio del pan artesanal de UCO Bakery se sitúa entre los 6 y los 10 euros. La diferencia entre un pan de masa madre y uno procesado en una industria panadera está en el proceso de elaboración de estos.
Gus explica que, mientras que un pan de supermercado se fermenta un máximo de tres horas, gracias a productos químicos como la levadura, un pan artesanal necesita una fermentación de más de 30 horas de forma natural.
Todas estas horas permiten que la masa madre haga su trabajo: reducir el gluten de la masa, adquiriendo proteína para que sea mucho más fácil de digerir para el consumidor. Y es que, además de una mejor digestión, el pan artesanal dura hasta una semana en perfecto estado y su sabor es más potente.
Horas y horas de elaboración
En el obrador, después de la fermentación de la masa, el proceso continúa. Se debe mezclar esta masa con agua, harina y sal. En el caso de UCO Bakery, se usa harina de tipo integral y ecológica, y sembrada en Mallorca. El agua es mineral de la Serra de Tramuntana (Islas Baleares) y la sal marina es de Es Trenc (Mallorca).
Todos estos ingredientes se integran en una amasadora y la masa se deja reposar unas tres o cuatro horas a temperatura ambiente. Una vez lista, se le da forma a la masa, para luego volver a dejar reposarlas durante toda una noche en una cámara fría (parecido a una nevera muy grande). Por último, ya se puede hornear y poner a la venta.
Este proceso es largo y requiere mucha paciencia, además de todos los recursos tanto humanos como materiales que se necesitan para que el pan se haga como se debe.
¿Son realmente los panes de los supermercados más baratos?
Katherine asegura que casi ningún cliente cuestiona los precios de sus panes, ya que el público entiende la calidad del producto que está comprando. Además, es importante subrayar que los precios del pan industrial no son realmente tan baratos como parece.
El precio de los supermercados es, a diferencia de panaderías como la UCO Bakery, por unos 100 gramos. Es cierto que una barra de pan se puede adquirir por poco más de un euro; sin embargo, cuando se convierte el precio al kilo como lo hacen las panaderías artesanales, puede llegar a costar desde 8 hasta 11 euros, razona la propietaria de la UCO.
Es decir, que si los supermercados vendieran el pan en cantidades de un kilo, el precio sería muy similar al de las panaderías artesanales e, incluso, más elevado. Adrián muestra, por ejemplo, que en un supermercado el pan blanco, el más clásico, se vende a 1,25 euros la barra, pero costaría 5 si se vendiera un kilo.
El pan no engorda
Además, Katherine explica que cada vez ven menos competencia con el pan industrial. "Cada vez se sabe más sobre microbiota [microorganismos que ayudan a la digestión] y procesos industrializados, se lee más etiquetas", expresa.
Por eso, panaderías artesanales como la suya aumentan el número de clientes porque los consumidores prefieren pagar más pero comer un pan de mayor calidad. Además, también se ha conseguido que la población sea más consciente de los mitos falsos que se dicen sobre este producto. El pan, por lo menos el artesanal, no engorda por sí mismo. De hecho, los nutricionistas recomiendan mantener su consumo en todas las dietas, con una ingesta diaria de 100 a 250 gramos.
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