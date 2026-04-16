Philip Morris aumenta a más de 3.300 millones de euros su impacto en España y se marca el objetivo de dejar el cigarrillo tradicional

Philip Morris acelera su transformación en España. La compañía, históricamente ligada al tabaco convencional y cigarrillo tradicional, asegura haber dado un giro “de 360 grados” hacia productos sin combustión, con un impacto económico que ya supera los 3.300 millones de euros anuales en el país, equivalente al 0,23% del PIB nacional, impulsado principalmente por la recaudación fiscal y su efecto tractor sobre otros sectores.

El cambio no es solo industrial, sino estratégico. “Nuestro objetivo es que el cigarrillo sea lo antes posible un objeto de museo”, defendió su director general en España, Daniel Cuevas, durante un encuentro con medios.

La compañía busca un negocio cada vez menos dependiente del cigarrillo. A nivel global, el 42% de los ingresos de la compañía ya procede de alternativas como el tabaco calentado o los dispositivos electrónicos. Sin embargo, España va por detrás.

Actualmente, más del 90% del consumo de nicotina en el país sigue siendo cigarrillo tradicional, lo que, según la empresa, evidencia el margen de crecimiento de estas nuevas categorías.

“La gente piensa que todo es lo mismo, pero no lo es”, insisten desde la compañía, que reclama un mayor conocimiento social sobre estos productos nuevos, que definen como “mejores alternativas”, aunque no exentas de riesgo.

Impacto económico millonario

Más allá del debate sanitario, Philip Morris quiso poner el foco en su peso económico.

Según datos presentados por la compañía, su actividad genera más de 2.600 millones de euros para las arcas públicas, principalmente vía impuestos especiales e IVA. Además, por cada euro que aporta directamente, se generan dos euros adicionales en la economía española.

La empresa trabaja con más de 500 proveedores locales y ha triplicado su plantilla en siete años, superando ya los 1.000 empleados. También presume de una productividad un 60% superior a la media industrial.

Extremadura, Canarias y Madrid: tres polos clave

La transformación tiene impacto desigual en el territorio, con las zonas de Extremadura, Canarias y Madrid como ejes de su crecimiento.

En Extremadura , donde se cultiva el 98% del tabaco español , la compañía ha invertido 230 millones en la última década y prevé aumentar la compra de hoja gracias al desarrollo del tabaco calentado.

, donde se cultiva el , la compañía ha invertido y prevé aumentar la compra de hoja gracias al desarrollo del tabaco calentado. En Canarias , ha destinado 15 millones para crear un hub exportador que ya abastece a una docena de países europeos. La exportación de tabaco desde las islas, aseguran, ya supera a la del plátano.

, ha destinado 15 millones para crear un hub exportador que ya abastece a una docena de países europeos. La exportación de tabaco desde las islas, aseguran, ya supera a la del plátano. Mientras, en Madrid, la multinacional ha reforzado su papel como centro internacional con hubs globales de compras, recursos humanos y cadena de suministro, además de su red de tiendas.

Imagen de archivo de una plantación de tabaco en el norte de Extremadura. / CETARSA

Regulación y fiscalidad, el gran obstáculo

Pese al crecimiento, la compañía señala a la regulación y la fiscalidad como los principales frenos en España. Usan la comparativa del coche eléctrico, el cual tiene incentivos fiscales, reclamando lo mismo para sus productos alternativos y menos perjudiciales para la salud que le cigarrillo (teniendo igualmente riesgos).

Critica especialmente la intención del Gobierno de equiparar fiscal y normativamente todos los productos de nicotina. A su juicio, esto “penaliza las alternativas” y ralentiza la transición.

También alerta del impacto de medidas como la limitación de nicotina en bolsitas o la prohibición de sabores, que podrían, según la empresa, “hacer inviables” algunas categorías.

Mucho potencial

Philip Morris considera que el mercado español tiene un “potencial descomunal”. Su objetivo global es que en 2030 dos tercios de sus ingresos provengan de productos sin humo.

Pero para lograrlo, insiste, será clave un marco regulatorio estable. “No podemos hacerlo solos”, concluyen desde la compañía, que pide un mayor diálogo con administraciones y sociedad.

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En un país donde el cigarrillo sigue dominando, la transición, por ahora, avanza más despacio.