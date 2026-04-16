Marubeni compra el 85% de Factorenergía por 204 millones y acelera su expansión en Europa y Latinoamérica

La japonesa Marubeni ha cerrado este jueves la adquisición del 85% de la energética catalana Factorenergía por 204 millones de euros, una operación que sitúa la valoración de la empresa en torno a los 240 millones. La adquisición se ha canalizado a través de su filial energética SmartestEnergy y ha supuesto la salida del fondo de pensiones canadiense, Ontario Pension Board y del fondo de inversión JZ International (JZI). Los socios, en su conjunto, retenían un 75% del capital de la empresa con sede en Barcelona.

En paralelo, el fundador de Factorenergía, Emili Rousaud, reducirá su participación del 25% al 15% y se mantendrá como consejero delegado y accionista relevante en esta nueva etapa de la compañía. Rousaud también pasará a formar parte del Comité Ejecutivo de SmartestEnergy. La catalana cuenta con una cartera de más de 300.000 clientes y filiales clave en Portugal, Chile, México y Brasil, así como unos ingresos que superan los 600 millones de euros.

Marubeni, que cotiza en el Nikkei 225, el parqué de Tokio, se considera como uno de los llamados Sogo Shoshas —multinacionales clave de la economía japonesa— y ha ultimado su expansión en Europa en los últimos años a través de su filial SmartestEnergy. Con esta operación, la japonesa también amplía su presencia a la Península Ibérica así como varios países de América Latina (México, Chile y Brasil), mercados donde Factorenergía ya tiene presencia.

Robert Groves, el consejero delegado de SmartestEnergy, ha valorado de forma positiva la operación, este miércoles. "Contamos con la capacidad y el alcance necesario para invertir en crecimiento, ampliar nuestras capacidades y aprovechar el impulso de Factorenergía en la Península Ibérica y Latinoamérica", ha explicado.

La operación ya cuenta con el visto bueno regulatorio de Bruselas. La Comisión Europea ya dio luz verde a la compra de la comercializadora por parte del conglomerado nipón en febrero de este año tras concluir que la operación no tendría un "impacto negativo en el espacio económico europeo".

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En los últimos seis meses, los títulos de Marubeni se han revalorizado un 67% en la Bolsa de Tokio.