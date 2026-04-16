Hasta 6.000 euros exentos: el nuevo decreto que modifica la compatibilidad entre el Ingreso Mínimo Vital y el trabajo

Actualmente, cerca de 830.000 hogares cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para paliar situaciones de dificultad o vulnerabilidad económica. Por ello, cada vez más españoles se hacen la misma pregunta: ¿podría perder mi derecho al IMV si mi situación financiera mejora o si encuentro un trabajo?

En vista de la problemática, el reciente Real Decreto 240/2026 se ha encargado de modificar el mecanismo que regulaba esta compatibilidad. En este caso, Alfonso Muñoz Cuenca, técnico funcionario de la Seguridad Social, nos ha explicado cómo funciona este nuevo sistema y sus efectos en los beneficiarios.

Una nueva fórmula: el incentivo al empleo

Este nuevo decreto se ha encargado de modificar la compatibilidad entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los ingresos procedentes del trabajo o de una actividad económica por cuenta propia. Según el experto, el principal objetivo habría sido mejorar las oportunidades reales de inclusión laboral de los receptores de la ayuda.

De esta forma, los usuarios tendrían la posibilidad de "obtener ingresos provenientes del trabajo sin que suponga la pérdida automática e inmediata de la prestación". Según comenta Muñoz Cuenca, hasta la entrada en vigor del decreto, este incentivo al empleo presentaba una fórmula compleja que dificultaba la comprensión de las personas.

Por ello, después de más de tres años con el anterior método, se ha buscado mejorar la eficacia. El punto clave de esta normativa habría sido la aplicación de un importe exento sobre los ingresos y rentas del beneficiario, que se tendrán en cuenta para determinar la situación de vulnerabilidad económica.

Cómo se aplica el importe exento de rentas

A la hora de establecer este importe exento, las autoridades tendrán en cuenta el incremento de las rentas de trabajo obtenidas entre un ejercicio fiscal y el del año anterior. "En el caso de que ese incremento de renta sea inferior o igual a 6.000 euros, se excluirá del cómputo de rentas el 100% de ese incremento", afirma el experto.

Básicamente, si una persona empieza a trabajar a la vez que cobra el IMV, no verá reducida su prestación si los nuevos ingresos no superan este límite. Por ello, si el incremento supera los 6.000 euros, estos primeros 6.000 continúan exentos al 100%, pero el resto del dinero solo se excluye al 50%.

Por otro lado, si nos referimos a los casos de unidades de convivencia donde se recibe el complemento por discapacidad o monoparentalidad, dicho porcentaje de exención, aplicable a la cuantía superior a 6.000 euros, se elevaría hasta el 55%.

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En todo caso, el experto señala la nueva modificación como una oportunidad de permitir el esfuerzo y la progresividad laboral, mejorando con ello la seguridad jurídica del beneficiario. De este modo, el hecho de trabajar no reduciría automáticamente la prestación, sino que se convierte en una oportunidad para complementar el Ingreso Mínimo Vital.