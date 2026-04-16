15.000 metros cuadrados
El fondo portugués Square AM compra el World Trade Center Almeda Park por 41 millones
Square Asset Management consolida su estrategia de crecimiento en España con la adquisición del edificio de oficinas en Cornellà de Llobregat
Monique Zamora Vigneault
Los fondos internacionales vuelven a fijarse en el mercado de oficinas de Barcelona. El fondo portugués CA Património Crescente, bajo gestión de Square Asset Management, ha adquirido el edificio número uno del complejo World Trade Center Almeda Park, ubicado en Cornellà de Llobregat, por un importe de 41 millones de euros.
El edificio, de cerca de 15.000 metros cuadrados y repartidos en cinco plantas, también alberga la sede de Cofidis en España y Egersat en la planta baja. La ubicación atractiva en uno de los principales polos empresariales del área metropolitana de Barcelona, refuerza el atractivo de este tipo de activo entre los inversores.
Además, la firma Cushman & Wakefield asesoró a la parte vendedora, mientras que CBRE fue el asesor encargado en acompañar al comprador en la parte comercial de la transacción. En el ámbito legal asesoraron Dentons y Uría Menéndez por parte de UBS, mientras que Garrigues asesoró al comprador.
Con esta operación, Square Asset Management consolida su estrategia de crecimiento en España. Más allá de esta transacción, la gestora también ha adquirido recientemente a la sede de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.
Eusebi Carles, socio de Capital Markets de Cushman & Wakefield, ha valorado de forma positiva la operación. Según Carles, la operación "ponde manifiesto la fuerte confianza del capital internacional en el mercado de oficinas de Barcelona, así como el atractivo de activos bien gestionados y posicionados, con inquilinos solventes y contratos de alquiler estabilizados", ha afirmado.
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