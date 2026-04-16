El Banco de España asegura que los propietarios de vivienda cayeron a mínimos históricos en 2024

La proporción de hogares que posee su vivienda principal cayó hasta el 70,6% en 2024, el nivel más bajo de la serie reciente, según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) presentada por el Banco de España. El dato confirma que el acceso a la vivienda sigue deteriorándose, sobre todo entre los jóvenes y entre los hogares con menos patrimonio, en un contexto en el que las familias han mejorado su posición financiera por la reducción de deuda y el avance de los activos financieros.

La encuesta dibuja así un escenario de mejora patrimonial, pero también de recuperación incompleta y desigual. Entre 2022 y 2024, la riqueza neta de los hogares creció un 3% anual, mientras que la deuda se redujo un 4,8% al año. El Banco de España atribuye esa evolución sobre todo al desapalancamiento de las familias y al mayor peso de los activos financieros, más que a un aumento intenso de la riqueza bruta.

De hecho, la mediana de la riqueza bruta —que incluye activos reales, financieros y pasivos— apenas avanzó un 0,9% anual en ese periodo. El supervisor subraya además que, a diferencia de la renta, la riqueza neta de los hogares todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis financiera de 2008. En 2024 se situó en 161.000 euros, todavía lejos de los 240.000 euros alcanzados en 2004.

La mejora patrimonial, además, no fue homogénea. La riqueza neta aumentó en casi todos los tramos de la distribución, salvo entre el 10% de hogares con mayor patrimonio, donde retrocedió entre 2022 y 2024.

Uno de los elementos centrales de esta evolución fue el ajuste de la deuda. El porcentaje de hogares endeudados descendió hasta el 54% en 2024 y el valor mediano de la deuda cayó hasta 29.900 euros, mínimos de la serie reciente. El Banco de España destaca que este proceso de desapalancamiento se aprecia tanto en la caída del número de familias con préstamos como en la reducción del importe adeudado.

Ese ajuste fue especialmente intenso entre los hogares con menor riqueza neta, precisamente los más expuestos a los cambios del ciclo económico y a la evolución de los tipos de interés. La menor carga financiera permitió aliviar la presión sobre las economías domésticas en un periodo marcado por el encarecimiento del crédito y la incertidumbre internacional.

En paralelo, los ingresos de los hogares también mejoraron. La renta mediana creció un 3,8% anual entre 2021 y 2023 y, por primera vez, superó el nivel de 2001, que hasta ahora marcaba el máximo de la serie histórica. El avance se concentró sobre todo en la mitad inferior de la distribución y fue especialmente intenso entre el 20% de hogares con menores ingresos.

Esa mejora permitió cierta corrección en la parte baja del reparto de la renta, aunque ese avance no se trasladó con la misma intensidad al patrimonio. La encuesta insiste en que la recuperación sigue mostrando diferencias relevantes según el nivel de riqueza y edad de los hogares.

Vivienda, el principal foco de desigualdad

El acceso a la vivienda sigue siendo el principal punto de fractura. La caída de la propiedad de la vivienda principal prolonga una tendencia descendente iniciada en 2011 y afecta sobre todo a los hogares con menor riqueza neta, donde también ha retrocedido con más fuerza la posesión de activos reales. Aunque entre 2022 y 2024 se observa una reversión parcial entre los menores de 35 años, el Banco de España advierte de que la dificultad para acceder a la vivienda continúa castigando especialmente a los jóvenes y a las familias con menos patrimonio.

La encuesta también detecta cambios en la composición del ahorro. El valor mediano de los activos financieros siguió creciendo y alcanzó los 17.600 euros en 2024, con aumentos repartidos en buena parte de la distribución patrimonial. Dentro de esos activos, gana peso el ahorro en cuenta y, entre los hogares con mayor riqueza neta, también aumentan las inversiones en acciones no cotizadas y participaciones.

En cambio, los activos reales han perdido peso, especialmente entre los hogares situados en la parte baja de la distribución de la riqueza. En otras palabras, la mejora reciente del patrimonio familiar se explica menos por un nuevo impulso inmobiliario y más por la combinación de menor endeudamiento y mayor colchón financiero.

A ello se suma una carga financiera más liviana. El esfuerzo destinado al pago de deudas continuó descendiendo y se situó en mínimos históricos, al tiempo que disminuyó el porcentaje de hogares que dedica más del 40% de su renta al servicio de sus préstamos.

Pese a todo, la desigualdad patrimonial apenas se movió. El Banco de España señala que la concentración de la riqueza neta en manos del 10% y del 1% más rico se mantuvo estable entre 2022 y 2024, aunque el índice de Gini registró una ligera caída. El 1% de hogares más ricos concentra el 21,6% de la riqueza neta aunque no llega a alcanzar el máximo de 2020 (22,9%).

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El balance final, por tanto, deja una lectura ambivalente. Los hogares españoles son hoy, en conjunto, más ricos que hace dos años, están menos endeudados y soportan una menor carga financiera. Pero esa mejora sigue siendo insuficiente para recuperar plenamente el terreno perdido desde la crisis financiera y convive con un acceso a la vivienda cada vez más difícil para los jóvenes y para las rentas más bajas.