Los 'influencers' que recomiendan inversiones en Instagram o TikTok incumplen las normas: lo dice la CNMV en un estudio

Desde hace unos años, han empezado a aparecer en las redes sociales un tipo de perfiles que se autodenominan como 'influencers' financieros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado un estudio que evidencia que el 10% de estos llamados 'finfluencers' actúa contra las normas en sus publicaciones.

El pasado día 9, la CNMV publicó un estudio que analiza dos factores clave de los 'finfluencers'. En primer lugar, ha comprobado la "actividad de elaboración y difusión de recomendaciones de inversión destinadas al público en general que está regulada en el Reglamento UE 596/2014 sobre el abuso de mercado y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/958 que lo desarrolla, que deben cumplir determinadas condiciones".

Autorización expresa

También ha decidido investigar la elaboración de asesoramiento personalizado que llevan a cabo estos 'influencers' financieros respecto a operaciones relativas a instrumentos financieros concretos o criptoactivos, que requieren de autorización expresa por parte de la CNMV.

Los resultados obtenidos por la Comisión evidencian que, tras analizar cerca de 100 'finfluencers' distintos, el 10% de ellos están incumpliendo las normas sobre recomendaciones de inversión y podrían estar prestando asesoramiento personalizado.

Incumplimiento de las normas

Esto implica que se han detectado casos de 'finfluencers' que han publicado recomendaciones de inversión directas sin cumplir con las normas. Muchos de estos 'influencers' han realizado recomendaciones financieras y no las han presentado de forma clara, exacta y objetiva. Además, han omitido informar a los clientes sobre posibles intereses o conflictos de interés por su parte.

La respuesta del organismo público ha sido muy contundente: ha anunciado que en unos meses publicará dos documentos y otro material divulgativo dirigidos a los inversores y a los 'finfluencers'. El primer texto será una "guía dirigida a los inversores que detallará los tipos de contenidos que difunden los 'finfluencers', cómo publican sus mensajes y los beneficios y riesgos que tienen para su audiencia".

Consejos de inversión y asesoramiento

El segundo será un escrito en el cual se explicarán las obligaciones que tienen los 'finfluencers' en el ejercicio de su actividad, en cuanto a la emisión de consejos de inversión y en el asesoramiento personalizado.

La CNMV ha decidido finalizar su comunicado con algunas breves recomendaciones para este tipo de creadores de contenido.

En primer lugar, advierte de que, "cuando las opiniones son emitidas por profesionales o los denominados ‘expertos’, se fijan requisitos adicionales".

"Recomendación de inversión"

Además, advierte de que "se considera recomendación de inversión, con independencia del nombre que se dé a la comunicación, su formato o el medio a través del que se difunde. Así, para que una información constituya una recomendación, no es necesario que se presente por escrito o que se denomine como tal".

Finalmente, recuerda que, "de acuerdo con la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y el Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos, el asesoramiento en materia de inversión o en materia de criptoactivos es una actividad reservada que solo pueden llevar a cabo las personas o entidades inscritas en la CNMV".

Fuentes: