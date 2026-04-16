Chupa Chups lanza un sabor a albóndigas de Ikea

Ingka Group, el mayor operador de tiendas de Ikea en el mundo con presencia en 32 países, y Chupa Chups se han aliado para convertir una broma en realidad: lanzar el icónico caramelo de la firma española con sabor a albóndiga sueca. De esta forma, cientos de tiendas de la multinacional sueca, incluidas las de España, ofrecerán de forma gratuita durante el próximo mes de junio un millón de piruletas de edición limitada con este arriesgado sabor, que no estará a la venta.

Chupa Chups ha estado trabajando para crear un dulce divertido inspirado en los sabores y la esencia de la albóndiga sueca y su acompañamiento de arándano rojo. Esta colaboración, recalcan desde la compañía sueca, se enmarca en el enfoque prioritario de Ikea este año fiscal con foco en la cocina y la alimentación, subrayando el papel fundamental que desempeña la comida en la creación de momentos alegres que compartir en el día a día.

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"Cuando Ikea nos invitó a explorar una piruleta inspirada en su icónica albóndiga sueca, nos intrigó de inmediato. En Chupa Chups, siempre buscamos nuevas maneras de sorprender y deleitar a la gente; es parte de nuestro espíritu de 'diversión eterna'. Esta piruleta de edición limitada es nuestro divertido homenaje a un sabor que la gente de todo el mundo asocia con Ikea, reinventado de una forma única", según Martin Hofling, Gerente Global de Marketing de Chupa Chups.