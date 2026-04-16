Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesTendón AquilesFlorentino PérezSant JordiAP-7TiburónFuncionariosVariantes genéticasDevolución HaciendaGuerra IránGoldenSant Jordi
instagramlinkedin

Edición limitada

Chupa Chups lanza un sabor a albóndigas de Ikea

El caramelo tendrá una edición limitada: se repartirán un millón de unidades en tiendas Ikea de todo el mundo, incluidas las de España

Chupa Chups con sabor a albóndigas de Ikea

Chupa Chups con sabor a albóndigas de Ikea

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ingka Group, el mayor operador de tiendas de Ikea en el mundo con presencia en 32 países, y Chupa Chups se han aliado para convertir una broma en realidad: lanzar el icónico caramelo de la firma española con sabor a albóndiga sueca. De esta forma, cientos de tiendas de la multinacional sueca, incluidas las de España, ofrecerán de forma gratuita durante el próximo mes de junio un millón de piruletas de edición limitada con este arriesgado sabor, que no estará a la venta.

Chupa Chups ha estado trabajando para crear un dulce divertido inspirado en los sabores y la esencia de la albóndiga sueca y su acompañamiento de arándano rojo. Esta colaboración, recalcan desde la compañía sueca, se enmarca en el enfoque prioritario de Ikea este año fiscal con foco en la cocina y la alimentación, subrayando el papel fundamental que desempeña la comida en la creación de momentos alegres que compartir en el día a día.

Noticias relacionadas

"Cuando Ikea nos invitó a explorar una piruleta inspirada en su icónica albóndiga sueca, nos intrigó de inmediato. En Chupa Chups, siempre buscamos nuevas maneras de sorprender y deleitar a la gente; es parte de nuestro espíritu de 'diversión eterna'. Esta piruleta de edición limitada es nuestro divertido homenaje a un sabor que la gente de todo el mundo asocia con Ikea, reinventado de una forma única", según Martin Hofling, Gerente Global de Marketing de Chupa Chups.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  2. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  3. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  4. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  5. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
  6. Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
  7. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  8. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Defensa cierra la vía administrativa a Santa Bárbara por los contratos de artillería y da la razón a Indra y Escribano (EM&E)

Defensa cierra la vía administrativa a Santa Bárbara por los contratos de artillería y da la razón a Indra y Escribano (EM&E)

Philip Morris aumenta a más de 3.300 millones de euros su impacto en España y se marca el objetivo de dejar el cigarrillo tradicional

Philip Morris aumenta a más de 3.300 millones de euros su impacto en España y se marca el objetivo de dejar el cigarrillo tradicional

Detenido un hombre de 29 años en Reus que distribuía drogas en bicicleta

Detenido un hombre de 29 años en Reus que distribuía drogas en bicicleta

Leo Messi compra la UE Cornellà

Leo Messi compra la UE Cornellà

Crítica de 'Un poeta': una sátira feroz pero compasiva a costa del arte

Crítica de 'Un poeta': una sátira feroz pero compasiva a costa del arte

EEUU asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

Drones contra incendios de sexta generación: una empresa de Moià opta a un premio en EEUU dotado con 11 millones de dólares

Drones contra incendios de sexta generación: una empresa de Moià opta a un premio en EEUU dotado con 11 millones de dólares

La Generalitat activa 19 millones de euros para reparar los daños de la borrasca Alice en Terres de l'Ebre

La Generalitat activa 19 millones de euros para reparar los daños de la borrasca Alice en Terres de l'Ebre