CCOO desconvoca la huelga en las oficinas de Extranjería

El sindicato CCOO ha desconvocado la huelga indefinida que había convocado en las oficinas de extranjería a partir del lunes 20 de abril, día en el que comenzaban las atenciones presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. La central afirma haber alcanzado un acuerdo con la Administración que "permite la desconvocatoria de la huelga planteada, al recoger avances significativos que CCOO también reclama para los servicios públicos que prestan las administraciones", según ha hecho público este jueves mediante un comunicado. CCOO había recibido múltiples presiones desde que trascendió su convocatoria de movilizaciones, que a diferencia de otras protestas entre la plantilla de Extranjería no estaban coordinadas con otros sindicatos.

La convocatoria de huelga por parte de los delegados de Extranjería ha generado inquietud dentro del sindicato y ha provocado fuertes críticas desde otras entidades. "En redes están haciendo una campaña insidiosa de bulos, pero no es verdad, el servicio de Extranjería apenas va a participar en el proceso de regularización", ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, este jueves en un acto del sindicato en Cornellà de Llobregat, según ha recogido la agencia EFE. La central ha convocado una rueda de prensa este viernes para explicar su posición, pero ha avanzado la desconvocatoria de sus protestas mediante un comunicado este jueves.