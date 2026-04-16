Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesTendón AquilesFlorentino PérezSant JordiAP-7Bayern - MadridVariantes genéticasDevolución HaciendaFuncionariosGuerra IránGoldenSant Jordi
instagramlinkedin

Regularización de migrantes

CCOO desconvoca la huelga en las oficinas de Extranjería

El sindicato afirma haber alcanzado un acuerdo con la Administración para suspender sus movilizaciones

La regularización extraordinaria de inmigrantes arranca con webs abiertas y largas colas en las oficinas

Colas de inmigrantes el primer día de la regularización de migrantes

Colas de inmigrantes el primer día de la regularización de migrantes / Manu Mitru

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sindicato CCOO ha desconvocado la huelga indefinida que había convocado en las oficinas de extranjería a partir del lunes 20 de abril, día en el que comenzaban las atenciones presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. La central afirma haber alcanzado un acuerdo con la Administración que "permite la desconvocatoria de la huelga planteada, al recoger avances significativos que CCOO también reclama para los servicios públicos que prestan las administraciones", según ha hecho público este jueves mediante un comunicado. CCOO había recibido múltiples presiones desde que trascendió su convocatoria de movilizaciones, que a diferencia de otras protestas entre la plantilla de Extranjería no estaban coordinadas con otros sindicatos.

La convocatoria de huelga por parte de los delegados de Extranjería ha generado inquietud dentro del sindicato y ha provocado fuertes críticas desde otras entidades. "En redes están haciendo una campaña insidiosa de bulos, pero no es verdad, el servicio de Extranjería apenas va a participar en el proceso de regularización", ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, este jueves en un acto del sindicato en Cornellà de Llobregat, según ha recogido la agencia EFE. La central ha convocado una rueda de prensa este viernes para explicar su posición, pero ha avanzado la desconvocatoria de sus protestas mediante un comunicado este jueves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  2. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  3. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  4. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  5. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
  6. Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
  7. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  8. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

CCOO desconvoca la huelga en las oficinas de Extranjería

CCOO desconvoca la huelga en las oficinas de Extranjería

Crean materiales inteligentes que aprenden, cambian de forma y se mueven solos

Crean materiales inteligentes que aprenden, cambian de forma y se mueven solos

Más de 30 personas son tomadas como rehenes en el atraco a un banco en Nápoles

Más de 30 personas son tomadas como rehenes en el atraco a un banco en Nápoles

El ‘efecto Trump’ golpea las exportaciones españolas a Estados Unidos en el inicio de 2026

El ‘efecto Trump’ golpea las exportaciones españolas a Estados Unidos en el inicio de 2026

Trump, ¿el nuevo Dios?

Trump, ¿el nuevo Dios?

El Parlament pide personal "suficiente y estable" en los centros educativos para atender al alumnado con necesidades especiales

El Parlament pide personal "suficiente y estable" en los centros educativos para atender al alumnado con necesidades especiales

El nuevo Asus Zenbook DUO llega a España con doble pantalla y mayor autonomía

El nuevo Asus Zenbook DUO llega a España con doble pantalla y mayor autonomía

La pasarela de Cantabria cuya caída causó la muerte de seis personas colapsó al fallar los herrajes por la corrosión

La pasarela de Cantabria cuya caída causó la muerte de seis personas colapsó al fallar los herrajes por la corrosión