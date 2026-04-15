Xavier Panés se presentará a su reelección como presidente de Cecot

La patronal Cecot celebrará este mes de junio las elecciones de donde tiene que salir su nuevo presidente. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Xavier Panés, que preside Cecot desde 2022, ha decidido que se presentará a su reelección en unos comicios donde no está previsto que se postulen otros candidatos.

Así lo apuntan fuentes de la entidad, que este mismo miércoles celebrará su última junta directiva antes de los comicios. Durante la reunión se hará una valoración del final de legislatura de Panés y se oficializará la convocatoria de las elecciones a la presidencia de Cecot. También está previsto que se recuerde el funcionamiento del proceso electoral de la patronal.

Después de meses de incertidumbre, las fuentes preguntadas apuntan que Panés ha consultado con su núcleo más cercano, tanto en Cecot como en el ámbito privado, y ha tomado la decisión de aspirar a reeditar su presidencia, en el que sería el segundo mandato de cuatro años en una patronal donde se permiten hasta tres ciclos a un mismo presidente.

La junta que se celebrará esta semana en la sede de Cecot en Terrassa marcará el inicio del periodo para que se presenten candidaturas a la presidencia. El reglamento de la patronal establece que es necesario obtener unos avales mínimos, que se recogen entre los distintos sectores y gremios donde se reparten los asociados a la patronal de raíz vallesana. La presentación de candidaturas puede llevarse a cabo hasta el último momento, y cuando sólo existe una candidatura el reglamento de Cecot indica que la votación no se lleva a cabo, sino que se nombra al nuevo presidente por aclamación.

Si en Cecot no hay tambores de pugna por la presidencia es en parte por el buen momento que atraviesa la patronal. En 2025 dio formación a 20.000 personas y culminó 630 procesos de compraventa de negocios bajo el programa Reempresa, en que se buscan nuevos dueños a empresas que no tendrán continuidad para salvaguardar el empleo y la actividad. Este último año Cecot también ha incrementado su actividad de asesoramiento a las empresas a través del servicio HelpEmpresa.

El mandato de Panés también ha reivindicado el aumento de la influencia institucional de Cecot, que cuenta con una vocalía en la CEOE y con vicepresidencias tanto en Foment como en Cepyme. La patronal mantiene buenas relaciones con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, así como con Josep Sánchez Llibre, su homólogo en Foment, y Ángela de Miguel, que lidera Cepyme.

Políticamente, la última legislatura de Panés ha servido para distanciar Cecot de las posiciones cercanas al independentismo que mantuvo su predecesor, Antoni Abad, para mantener la patronal en una cierta neutralidad política. Esta neutralidad también la mantuvo Cecot durante la dura batalla empresarial que mantuvieron el Banc Sabadell y el BBVA por la opa que esta última entidad lanzó sobre el banco catalán.

Xavier Panés, nacido en Terrassa en 1964, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona y ha cursado un MBA en Esade. Profesionalmente se ha dedicado al sector metalúrgico, ya que es consejero delegado de Tecmesy Ibérica, empresa de Caldes de Montbui dedicada a la carpintería de aluminio. También dirige Heyac, dedicada a la comercialización de productos para ferreterías.

Año de relevos

Cecot no es la única organización empresarial que vivirá en este 2026 el inicio de un nuevo mandato. Barcelona Global vivirá en junio un relevo en su presidencia, que pasará de Ramon Agenjo a Josep Lluís Santfeliu, en una decisión que probablemente vendrá acompañada por el nombramiento de Rafael Fontana como vicepresidente. También Foment, la patronal catalana de las grandes empresas, ve concluir la legislatura actual. Sánchez Llibre ya ha anunciado su voluntad de seguir al frente de la institución, después de que Foment cambiara en marzo de 2024 la normativa interna que limitaba los mandatos del presidente.