Las tres situaciones más conflictivas con tu horario laboral: dos son ilegales

Los conflictos laborales relacionados con los horarios de trabajo son cada vez más frecuentes en España, especialmente en sectores donde la flexibilidad o la rotación de turnos forman parte del día a día. La organización del tiempo de trabajo no solo afecta a la productividad de las empresas, sino también a la conciliación personal y familiar de los empleados.

En este contexto, muchos trabajadores desconocen hasta qué punto su empresa puede modificar su jornada o imponer determinados cambios. Esta falta de información genera situaciones de tensión, reclamaciones e incluso conflictos legales que, en muchos casos, podrían evitarse si se conocieran mejor los derechos laborales básicos en materia de horarios.

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo identifica tres situaciones especialmente conflictivas en el ámbito de la jornada laboral. Según explica, dos de ellas son directamente ilegales, mientras que la tercera es válida, aunque suele generar confusión entre los trabajadores. La clave está en entender qué dice la normativa y cómo se aplica en la práctica.

Cambios en el horario

La primera de estas situaciones tiene que ver con el tiempo con el que la empresa debe comunicar el horario. Este problema afecta especialmente a quienes no tienen una jornada fija, como ocurre en sectores con turnos rotativos o cambios semanales. En estos casos, el trabajador tiene derecho a conocer su horario con al menos cinco días de antelación. Si la empresa no cumple con este plazo, el empleado puede reclamar, ya que se trata de una obligación legal pensada para garantizar cierta previsión y conciliación.

La segunda situación conflictiva está relacionada con los cambios en la jornada laboral. Según el abogado, una empresa no puede reducir unilateralmente las horas de trabajo de un empleado, ya tenga un contrato a jornada completa o parcial. Es decir, no puede obligarle a trabajar menos horas de las pactadas ni, en consecuencia, pagarle menos. Ese derecho ya está consolidado en el contrato. En cambio, sí puede ofrecer la posibilidad de trabajar más horas, pero siempre de forma voluntaria: el trabajador puede aceptar o rechazar esa propuesta sin consecuencias.

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Horas extra

El tercer punto genera muchas dudas y, a diferencia de los anteriores, no es ilegal. Se trata de las horas extra. En situaciones puntuales, como picos de trabajo, la empresa puede solicitar al trabajador que realice horas adicionales. Sin embargo, es fundamental que estas queden reflejadas por escrito para evitar conflictos posteriores. Además, es la empresa quien decide si compensa esas horas con descanso o mediante pago económico, algo que muchos empleados desconocen.