Strategy está a punto de superar a BlackRock como el mayor poseedor de bitcoin del mundo

La carrera por el control del bitcoin entra en una fase decisiva. La firma estadounidense Strategy está cada vez más cerca de superar a BlackRock como el mayor poseedor institucional de la criptomoneda, según datos de BitcoinTreasuries, plataforma web que rastrea y analiza en tiempo real las tenencias de Bitcoin (BTC) a nivel mundial. Un giro que podría materializarse “en cuestión de días”, afirman.

Sobre el papel, el liderazgo sigue en manos del gigante financiero. El fondo cotizado (ETF) iShares Bitcoin Trust –conocido como IBIT–, gestionado por BlackRock, declara actualmente 790.808 BTC, frente a los 780.897 BTC de Strategy. Sin embargo, esta radiografía podría estar desactualizada.

BitcoinTreasuries estima que Strategy habría realizado más de 25.000 BTC en compras aún no declaradas, lo que la situaría ya, en la práctica, por delante. La diferencia responde a los tiempos de reporte: mientras los ETF actualizan sus datos con frecuencia, las compañías como Strategy lo hacen de forma periódica ante el regulador estadounidense (SEC).

Además, el ritmo reciente refuerza esta tendencia. IBIT, el fondo cotizado de BlackRock que permite a los inversores tradicionales exponerse al bitcoin sin comprarlo directamente, ha sumado esta semana alrededor de 3.000 BTC, con entradas de 464 BTC el lunes y 2.840 BTC el martes. Una cifra relevante, pero insuficiente para frenar el avance de Strategy.

El modelo de acumulación marca la diferencia. BlackRock compra bitcoin para sus clientes a través de su ETF, mientras que Strategy lo adquiere directamente para su balance, financiándose mediante emisiones de deuda y, más recientemente, a través de programas de acciones preferentes. Esta estrategia le permite reaccionar con mayor agresividad en momentos clave del mercado.

Momento dulce para el bitcoin

Más allá del pulso entre ambos gigantes, el contexto acompaña. El bitcoin ha mostrado resiliencia en las últimas semanas, con una subida cercana al 1% en marzo pese a las tensiones geopolíticas de la guerra en Irán, especialmente en torno a Irán. Un comportamiento que refuerza su narrativa como activo alternativo en entornos de incertidumbre.

A esto se suma el impulso estructural derivado de los ETF aprobados en Estados Unidos, como el reciente lanzamiento de Morgan Stanley, que han abierto la puerta a la entrada masiva de capital institucional. Paradójicamente, este mismo fenómeno ha intensificado la competencia entre actores como BlackRock y Strategy.

En este escenario, el posible adelantamiento no es solo simbólico. Refleja un cambio profundo en cómo se posee bitcoin a gran escala: a través de vehículos financieros tradicionales o mediante acumulación directa en balance. Y, al menos por ahora, Strategy parece estar ganando –de forma oficiosa, no oficial– esa carrera.