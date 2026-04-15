La ‘startup’ americana de identidad digital Ditto se instala en Barcelona para crecer en Europa

A Gonzalo Alonso, consejero delegado de Ditto, le ha costado unos 8 meses tener todos los papeles en regla para ser un ciudadano de pleno derecho en España. Este español nacido en México (así se define él), llega precisamente del país latinoamericano con una solución tecnológica bajo el brazo pensada para reducir a días este tipo de trámites. Estos, o constituir la filial de una empresa en otro país, abrir una cuenta en un banco o solicitar una hipoteca, además de disponer de un DNI digital válido y seguro. La compañía lleva años trabajando en este tipo de tecnología criptográfica desde Estados Unidos y bajo el nombre de Uniken, pero el año pasado empezó una reestructuración completa que ha implicado cambio de marca (Ditto) y hacer una apuesta ambiciosísima por Barcelona como sede de referencia en Europa.

Ditto acaba de cerrar una ronda de inversión de 15 millones de dólares (cerca de 13 millones de euros, al cambio actual) liderada por la firma americana Talipot que se destinará en gran medida a dar forma a esta idea. Por lo pronto, la mitad del equipo ejecutivo (incluido el consejero delegado) se ha trasladado a esta oficina, situada dentro de un 'coworking' en el barrio de Sarrià, y la idea es empezar a liderar las juntas directivas desde aquí.

Todo porque prácticamente un 0% de su facturación venía de España, un país que Alonso ve como el "epicentro de la identidad digital en Europa", con una ciudad, Barcelona, "comparable a Berlín en cuanto a sofisticación de tecnología, talento, legislación y negocios". Se ampara en datos como que en el primer día de despliegue del DNI virtual, se lo descargaran 2 millones de personas.

Identidad digital centralizada o no

Porque en ese terreno se mueve Ditto. La empresa se fundó como una forma de dar salida a un proyecto científico desarrollado en India alrededor de la criptografía. "Un grupo de científicos y matemáticos inventó un protocolo criptográfico que está preparado para ataques cuánticos y probado para cualquier tipo de seguridad, y que lo que hace es encriptar cualquier tipo de información y crear un entorno seguro para hacer transacciones", rememora Alonso.

Él, que había hecho carrera en Microsoft y había sido director de Google en América Latina, llevaba años trabajando como consultor de Uniken, cuando el inversor más importante de la compañía le pidió, a finales de 2024, coger las riendas y darle la vuelta al negocio.

"Yo me he dedicado a reestructurar la empresa, a hacer una estrategia formal de mercados que no solo atienda al paradigma actual de la identidad y ciberseguridad digital", explica. En resumen: Uniken proporcionaba soluciones tecnológicas para gestionar estructuras de identidad centralizadas (aquellas en que la empresa es dueña y garante de la protección de nuestros datos, porque nosotros se los cedemos); Ditto está pivotando para ser el socio tecnológico en los escenarios de identidad descentralizada (que los usuarios tengamos una cartera digital con todos nuestros datos que nos sirva para todo tipo de gestiones).

Es elaborando esta estrategia que detectó que la Unión Europea está más avanzada que el resto del mundo en materia de "mandatos de privacidad e identidad", y es por eso que decide apostar por Barcelona como catapulta hacia Europa. De los 50 trabajadores que son en total en las oficinas de Estados Unidos, han empezado trasladando 5 (todos ellos parte del equipo ejecutivo) a Barcelona. Y la idea es llegar mínimo hasta 10 este año. "El foco de la compañía está en desarrollar Europa adecuadamente", concluye Alonso.