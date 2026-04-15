La OCU lo aclara: no confirmes tu declaración de la Renta 2025 sin revisar esto

La campaña de la declaración de la renta 2025-2026 arrancó este miércoles 8 de abril, con lo que los contribuyentes tienen hasta el 30 de junio para rendir cuentas y presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF). La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una serie de consejos para evitar errores y aprovechar al máximo las deducciones que puedes aplicar para pagar lo justo.

Lo primordial, apuntan, es no precipitarse ni despistarse con el borrador. "Te recomendamos que te tomes tu tiempo y te asegures de que está correcto e incluye todos los ingresos, las deducciones, los cambios…", exponen. Cabe recordar que el 77% de los contribuyentes desconoce las deducciones autonómicas que puede aplicar en su declaración.

¿Estás obligado a declarar?

Antes que nada, es primordial saber si con tus ingresos estás obligado o no a presentar la declaración, algo que se puede comprobar usando Renta Web o la App de la AEAT. En caso de no tener obligación de hacerla en el programa aparecerá el aviso de "NO OBLIGADO". En algunos casos, cabe recordar, aunque no tengas que declarar, tendrás que hacerlo para aplicar determinados beneficios fiscales, como puede ser por aportaciones a planes de pensiones o a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.

Este año, desde la Agencia Tributaria prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, atribuida al impulso en la creación de empleo registrada en 2025. Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2% frente al ejercicio anterior.

¿Individual o conjunta?

Las familias y parejas casadas tienen la posibilidad de presentar su declaración de forma individual o conjunta. En algunos supuestos, la tributación conjunta puede suponer una ahorro significativo en la factura fiscal. Puedes comprobar qué opción te conviene más incluyendo en Renta Web el número de referencia o Clave Móvil de tu cónyuge (y los de los hijos menores de edad que tuvieran rentas).

Comprueba tus datos personales y familiares

En el borrador de la Renta es importante comprobar los datos personales y, en caso de cambios importantes este año, como una boda, un divorcio, hijos o un cambio de domicilio, hay que indicarlo. Hacerlo puede suponer el disfrute de las ventajas fiscales que conllevan algunos de los supuestos.

Declara bien los inmuebles

El cuarto aspecto a tener en cuenta en la Renta, según la OCU, es revisar los ingresos que declaras por inmuebles. Trasteros y dos plazas de garaje adquiridos a la vez que la vivienda habitual, por ejemplo, no tributan, así que conviene comprobar que estén correctamente vinculados y si no, corregirlo. "Verifica también que los rendimientos de los inmuebles declarados se imputan de forma correcta, porque a veces el porcentaje de titularidad en el borrador o el título de propiedad (usufructo, plena o nuda propiedad) en los datos fiscales es incorrecto. Suele pasar en caso de herencias recientes, de divorcios...".

En caso de tener inmuebles alquilados o haber transmitido bienes, hay que declararlo.

Inversiones

En caso de haber vendido acciones adquiridas antes de 2018, deberás seguir calculando la ganancia e indicar el valor de compra para poder declarar la pérdida o ganancia obtenida. En caso de pérdidas, no tienes obligación de declarar pero puede que te interese hacerlo. "Comprueba en RentaWeb si presentando la declaración te toca pagar algún importe. Incluso si te saliera a pagar te interesará presentar la declaración, siempre y cuando el importe a pagar sea inferior al 19% de la pérdida o rendimiento negativo y puedas compensar esas pérdidas en años posteriores"

¿Ayudas o subvenciones?

Las ayudas o subvenciones, como el plan MOVES para la adquisición de vehículos eficientes o cantidades percibidas por el bono social térmico, deberás incluirlas en la declaración de IRPF como ganancias de patrimonio. Comprueba si esas ayudas aparecen en tus datos fiscales y si se han incorporado correctamente en el borrador.

Deducciones

Como se decía al inicio, la mayoría de españoles desconoce las deducciones que puede aplicar en su declaración, tanto generales como autonómicas. Deducciones por alquiler de vivienda habitual, por maternidad, por inversión en vivienda, por donaciones, por gastos educativos o por discapacidad son solo algunas de las que muchos contribuyentes pasan por alto. Además, esta campaña trae nuevas deducciones autonómicas –como las dirigidas a personas celíacas en Asturias y Andalucía, las mejoras en la deducción por alquiler en Cataluña o las siete nuevas deducciones en Murcia– que hacen aún más importante informarse antes de confirmar la declaración.

Noticias relacionadas

Revisar errores

Por último, antes de presentar la Declaración, la OCU recomienda revisar los posibles errores y avisos de la declaración. Para verlos solo hay que pulsar el botón “validar” que aparece en el menú superior: se desplegará entonces una pantalla, en la que se muestran tanto los errores que impiden realizar la presentación y que es necesario corregir como los avisos, advertencias que permiten presentar la declaración pero que conviene leer y corregir si procede.