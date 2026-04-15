Miles de trabajadores pierden dinero tras un accidente laboral por no reclamar esto

Los accidentes laborales afectan cada año a miles de trabajadores de todos los sectores. Desde caídas en el puesto de trabajo hasta lesiones derivadas de esfuerzos repetitivos, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple baja médica, afectando tanto a la salud como a la estabilidad económica de quienes los sufren.

En muchos casos, el trabajador se limita a gestionar la incapacidad temporal y a cobrar la prestación correspondiente durante su recuperación. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que existen otros derechos y compensaciones económicas que pueden reclamarse si se cumplen determinadas condiciones, especialmente cuando hay responsabilidad por parte de la empresa.

Indemnización

Según explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, uno de los errores más comunes es pensar que la única compensación tras un accidente de trabajo es la baja médica. "Esto no es cierto", advierte. Siempre que el accidente se haya producido por culpa de la empresa -por falta de formación, ausencia de equipos de protección o uso de maquinaria en mal estado- el trabajador puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

39 euros por día

Esa indemnización puede incluir varios conceptos que, en conjunto, elevan considerablemente la cantidad a percibir. En primer lugar, se pueden reclamar los días de baja médica. Como referencia mínima, estos días se valoran en torno a 39 euros por jornada. Esto significa que una baja prolongada puede traducirse en cantidades muy elevadas: por ejemplo, una incapacidad de 18 meses podría superar los 21.000 euros, mientras que una baja de un mes rondaría los 1.200 euros.

Secuelas

Además de los días de baja, también se tienen en cuenta las secuelas que puedan quedar tras la recuperación. Estas se valoran mediante un sistema de puntos que depende del tipo y gravedad de la lesión. Cada punto puede oscilar aproximadamente entre 800 y 4.000 euros, dependiendo de factores como la zona afectada o su impacto en la vida diaria del trabajador.

Otro aspecto relevante es el perjuicio estético. Las cicatrices o marcas visibles pueden dar lugar a una compensación adicional, cuyo importe varía en función de su localización y visibilidad. A esto se suman otros factores como la pérdida de calidad de vida, los gastos derivados del accidente o la posible reducción de ingresos, lo que incrementa aún más la cuantía total de la indemnización.

Recargo de prestaciones

Uno de los elementos más importantes es el llamado recargo de prestaciones. Se trata de un incremento que puede situarse entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones que ya recibe el trabajador. Por ejemplo, si una persona cobraba 1.000 euros durante la baja, podría pasar a percibir entre 1.300 y 1.500 euros mensuales. Este recargo se aplica cuando se demuestra que la empresa incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Eso sí, este derecho no es indefinido. El plazo para reclamar estas cantidades es de un año desde la estabilización de las lesiones, el alta médica o el reconocimiento de una incapacidad permanente. Pasado ese tiempo, el trabajador pierde la posibilidad de reclamar, lo que puede suponer dejar de percibir cantidades importantes por desconocimiento.

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Por último, es importante tener en cuenta que este tipo de reclamaciones requiere iniciar un procedimiento específico y que, en muchos casos, el pago no lo realiza directamente la empresa, sino una aseguradora. Por ello, contar con asesoramiento especializado puede ser clave para identificar todos los conceptos reclamables y evitar que una indemnización potencialmente elevada se quede en una simple prestación por baja.