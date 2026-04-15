Mat Holding celebra su 90º aniversario con un beneficio bruto récord de 65 millones de euros

El grupo industrial MatHolding, que dedica un 60% de su negocio al sector agrario y, el 40% restante, a soluciones en regadío, cerró el ejercicio de 2025, el de su 90º aniversario, con una facturación de 429 millones de euros, lo que supone un aumento del 6% respecto al ejercicio anterior. El resultado supone, según ha destacado este miércoles el presidente ejecutivo de la compañía, Pau Relat, el mejor de la empresa en sus nueve décadas de historia. El beneficio bruto de explotación (ebidta), antes de intereses, impuestos y amortizaciones, fue de 65 millones, un 16% superior al de 2024, ha indicado Relat, que ha recordado que el 70% del negocio que realiza la firma se desarrolla fuera de España.

El grupo catalán, que tiene su sede en Parets del Vallès y una plantilla global de 1.276 trabajadores, cuenta con 18 plantas industriales, entre fabricación y ensamblaje, distribuidas entre España, Israel, China, Estados Unidos e India. La cifra de centros de producción se amplió el año pasado con la incorporación de las instalaciones de Altinco, un fabricante de biosoluciones, con sede en Mollerussa (Pla d'Urgell) y se reforzó con las ampliaciones de las de China e India, dedicadas ambas al sector del regadío y el ahorro de agua. Para llevar a cabo todas estas mejoras, Mat Holding destinó un presupuesto de 44 millones de euros . "Con esta, la suma de inversiones de la compañía en los últimos seis años es ya de 147 millones", ha precisado el presidente ejecutivo.

Planes de contingencia

Pese a su dimensión internacional y pese a las oscilaciones de precios en los carburantes fruto de la guerra de Oriente Próximo, la empresa sigue operando estos últimos meses con normalidad, aunque es consciente de que "el impacto llegará antes o después", ha admitido Relat, que ha destacado, no obstante, que la firma cuenta con planes de contingencia, que les permiten derivar las producciones hacia las plantas más disponibles, redistribuir los transportes o buscar nuevos suministros energéticos, en función de cómo evolucione la situación.

"Tenemos un balance sólido que nos permite cerrar operaciones corporativas cuando estas salen, pero nuestra política es esperar a que estas oportunidades se presenten y apostar entonces por ella", ha subrayado el presidente ejecutivo, antes de resaltar que la empresa "ha duplicado su tamaño en los últimos 10 años y espera no tener que esperar a que pase otra década para volver a hacerlo".