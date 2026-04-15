Luis, propietario de un buffet libre: “Hemos invertido 300.000 euros en el local y nos planteamos recuperar la inversión en 2 años, es un negocio próspero”

Tras la gran acogida y popularidad que ha obtenido la modalidad de restaurantes de buffet libre que, pese a no ser un modelo nuevo de hostelería, sí que es cada vez más buscado por los ciudadanos. En este sentido, las necesidades actuales de rapidez y servicio a bajo coste no han hecho más que impulsar negocios de este tipo.

Un gran ejemplo de ello es el restaurante de Luis, especializado en el buffet libre, que ha señalado las causas del éxito de su negocio. Mediante una inversión inicial de 300.000 euros, su objetivo sería recuperar todo el dinero en un plazo de dos años. Por ello, será de suma importancia equilibrar costes, precios y un gran número de clientes.

Un consumo medio inferior al mínimo de rentabilidad

Luis ha explicado que la rentabilidad de su restaurante se basa en la media de consumo. En este caso, el consumo medio por persona oscila entre los 10 y 12 platos, una cifra por debajo del umbral de rentabilidad, correspondiente a los 20 platos por cliente.

"Si abrimos un restaurante tipo buffet, nosotros ya hemos pensado que los clientes vienen aquí porque quieren comer más" afirma el empresario hostelero. Para este, el factor clave para mantener los márgenes de beneficio se encuentra en los productos fuera de la comida ilimitada, es decir, la bebida y los postres.

En una jornada laboral el ticket medio, junto a los extras, puede ascender a los 22 euros a mediodía entre semana, o incluso hasta los 28 euros durante las cenas, teniendo en cuenta los precios de base de 18,90 y 24,90 euros, respectivamente.

La importancia de mantener un buen margen de clientes

Otro de los puntos clave sería el volumen de clientes, un elemento que sostiene el negocio de Luis. Según sus cálculos, el restaurante necesita un mínimo de 120 clientes diarios para ser rentable. Afortunadamente, ha conseguido elevar la media actual hasta los 250 comensales, con épocas en las que ha alcanzado los "300 clientes durante el fin de semana".

Estas cifras le habrían permitido generar unos ingresos mensuales que oscilan entre los 100.000 y 120.000 euros. Aun así, una vez que se descuentan los gastos de personal, alquiler, mantenimiento y coste de alimentos, la cifra se reduce bastante. De esta forma, la rentabilidad neta se situaría en torno al 10%, es decir, entre los 10.000 y 12.000 euros.

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A nivel general, Luis señala los problemas que puede generar este tipo de negocio, con especial atención en la fuerte competencia y el incremento en el coste de los alimentos. Precisamente, para contrarrestar esta subida de precios, sobre todo de la carne, han decidido aplicar penalizaciones de 1 o 2 euros por cada plato que se queda sin consumir, con un máximo de 10 euros. De esta forma, habrían conseguido paliar en parte los efectos de la subida de precios en materia prima.