Hacienda empieza a pagar las devoluciones de la renta: estas son las fechas reales de cobro

La idea de que hay que esperar a que termine junio para cobrar la devolución de la renta no es correcta. Hacienda ya está realizando ingresos desde los primeros días de la campaña, que este año arrancó el 8 de abril, y en muchos casos el dinero llega a la cuenta en cuestión de semanas si la declaración no presenta incidencias. Más de 1,28 millones de contribuyentes ya podrán acceder a estas devoluciones (si les pertenece).

La Agencia Tributaria inicia las devoluciones conforme va recibiendo y comprobando las declaraciones. Es decir, no existe un único día de pago ni una fecha fija común, sino que el proceso es progresivo y depende, en gran medida, de cuándo se presenta el borrador y de la complejidad del expediente. Por norma general, se puede cobrar entre 7 y 30 días después si todo está correcto.

Cuándo empieza Hacienda a devolver la renta

Desde el mismo inicio de la campaña, los contribuyentes pueden presentar su declaración por internet. A partir de ahí, si todo es correcto, las primeras devoluciones pueden llegar en un plazo de entre una y cuatro semanas.

En la práctica, esto se traduce en un calendario aproximado:

Declaraciones presentadas en abril: cobro habitual entre mayo y junio .

y . Presentadas en mayo: ingresos entre junio y julio .

y . Presentadas en junio: pueden cobrarse en verano.

Este ritmo responde a un funcionamiento interno basado en revisiones automáticas y, en algunos casos, verificaciones adicionales.

Por qué unos cobran antes y otros tardan más

No todas las devoluciones siguen el mismo camino. Las declaraciones más sencillas (con un solo pagador y sin deducciones complejas) suelen resolverse rápidamente. Sin embargo, cuando hay varios pagadores, deducciones específicas o datos que requieren comprobación, el proceso puede alargarse.

También influyen factores como errores en los datos, discrepancias fiscales o revisiones aleatorias. En estos casos, Hacienda puede demorar el pago mientras verifica la información.

Plazo máximo de 6 meses

Aunque muchas devoluciones se abonan en pocas semanas, existe un límite legal claro. Hacienda tiene hasta seis meses desde el final de la campaña para pagar, lo que sitúa la fecha tope en el 31 de diciembre de 2026.

Si se supera ese plazo, la Administración debe abonar intereses de demora sin que el contribuyente tenga que reclamarlos.

Qué conviene tener en cuenta

Más allá de los plazos oficiales, hay una pauta que se repite cada año: quien presenta antes, suele cobrar antes. Revisar bien el borrador, evitar errores y confirmar los datos fiscales son pasos clave para no retrasar el proceso.

En definitiva, la devolución de la renta no depende de una fecha única, sino de un sistema dinámico que puede resolverse en semanas o alargarse hasta final de año. La diferencia, en muchos casos, está en los detalles.