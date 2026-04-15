Florentino Pérez: más allá de Pearl Harbor

En marzo de 2023, ACS logró un contrato de construcción muy simbólico. Su filial Dragados fue escogida responsable de liderar el proyecto del nuevo dique seco para submarinos nucleares en Pearl Harbor (isla de Oahu, Hawaii). La inversión, valorada en 2.839 millones de dólares y otorgada por el departamento de Defensa de Estados Unidos, es la más importante desde la segunda guerra mundial en un puerto clave para la flota del Pacífico y simbólico por lo que representó tras ser atacada por Japón en diciembre de 1941.

La empresa española, presidida por Florentino Pérez, ha llevado a cabo una reconversión de sus negocios en los últimos cinco años. Los centros de datos, potenciados por las inversiones en Inteligencia Artificial, se han convertido en una de sus apuestas fundamentales. Representan un 15% de la cartera y ACS espera que en 2030 genere hasta 25.000 millones en ingresos. Desde Australia a Estados Unidos, sus ventas rozaron los 50.000 millones de euros en 2025, con una cartera de pedidos de 93.000 millones ya asegurada. España representa el 8,2% del negocio.

Los accionistas de ACS pueden celebrar. Pérez controla el 14,58% de un grupo valorado en casi 34.000 millones. Criteria, el instrumento inversor de Fundación Caixa, es el segundo accionista con un 9,36% del capital, comprados en mayo de 2024 a un precio de 38,65 euros de media la acción. Ayer cerraron a 124,6, un 222% más. Una buena noticia para Isidro Fainé, presidente de Fundación Caixa y Criteria, además de ser vicepresidente primero de ACS desde julio de 2024.Desde el 24 de febrero de 2022, fecha de la invasión rusa de Ucrania, ACS ha sido la segunda mejor empresa del Ibex 35, con una revalorización del 444%.

Solo la supera Indra, que acaba de nombrar como presidente a Ángel Simón. Causalidades. Simón era el consejero delegado de Criteria, inmerso en pleno proceso de diversificación de inversiones, cuando compró ACS. Desde la invasión, el valor de Indra ha crecido un 502%. La que era una de las empresas con menor valor de la bolsa española se ha convertido hoy en una de sus estrellas gracias a las necesidades de inversión en defensa y seguridad debido a la guerra.

Simón será el tercer presidente de Indra, participada en un 28% por el Gobierno, desde 2022. Previamente lo fueron Marc Murtra, que hoy preside Telefónica (participada por el Estado en un 10%), y Ángel Escribano, cuya salida fue impulsada por el Gobierno por pretender combinar Indra con un potencial conflicto de intereses con su empresa familiar, también accionista de Indra, EM&E. Los precios que marcan las empresas en bolsa valoran expectativas futuras de crecimiento. En el caso de ACS, la expansión en nuevos negocios de ingeniería y construcción; en el de Indra, lograr que su área de Defensa duplique, al menos, el 26% de la facturación que representa ahora.

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En este periodo de inseguridad geopolítica, acelerado en febrero de 2022 y que continúa sin frenos gracias ahora a Donald Trump, las bolsas siguen mostrando la tendencia al alza tras correcciones puntuales. Como si nadie esperara el peor escenario. Después de Indra y ACS, el sector financiero español ha sido el más beneficiado del contexto económico. La política monetaria aplicada por los bancos centrales frenaron la inflación y los tipos de interés volvieron a caer hasta estabilizarse. La banca española ganó en su conjunto 34.000 millones en 2025, un récord histórico. De las seis entidades cotizadas, Sabadell, que resistió la OPA de BBVA, fue la entidad que ha obtenido un mejor recorrido: un 290% más. BBVA llegó a valorar la acción de Sabadell a 3,39 euros. Ayer cerró a 3,33.

Son 26 las empresas del Ibex 35 en color negro desde la invasión de Ucrania. Todas registran revalorizaciones por encima del 14% de aumento acumulado de la inflación que ha habido desde esa fecha. Si comparamos al 116,6% de revalorizaación que ha tenido el Ibex desde esa fecha, son 14 las empresas que lo superan. Cinco, por este orden, Inditex, Santander, Iberdrola, BBVA y Caixabank representan más del 50% de su valor total.

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