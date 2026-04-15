Etalentum celebra en Madrid un encuentro profesional para analizar la nueva Directiva Europea de Transparencia Salarial

Como parte de su compromiso por fomentar el aprendizaje mutuo y generar espacios de análisis sobre los desafíos estratégicos del capital humano, Etalentum - empresa especializada en selección de personal líder por número de oficinas en todo el país - celebrará el próximo martes 21 en Madrid un encuentro dirigido a profesionales del ámbito de los recursos humanos en el que abordar el reto de la entrada en vigor de la nueva directiva europea de Transparencia Salarial. La sesión tendrá lugar en el Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid a las 9:00h y analizará de qué forma las empresas se están adaptando a la nueva Directiva UE 2023/970 que entrará en vigor el 7 de junio de este año.

Durante este Etalentum Connect, Juan Arza, referente en el ámbito de los recursos humanos y socio de Arza & Legazpi, abordará las consideraciones técnicas que marca el nuevo texto, desde el registro salarial con datos desglosados por sexo y nivel hasta la auditoría retributiva para empresas de 50 o más trabajadores, pasando por el deber de informar a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) bajo estricta confidencialidad o el mandato de establecer una clasificación basada en puestos de igual valor.

Si quieres asistir, puedes hacerlo a través del siguiente enlace:

Fiel al estilo de estos foros, la sesión será de formato reducido para favorecer el intercambio de ideas, por lo que las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada.

A diferencia del marco normativo anterior, la normativa europea introduce mecanismos más estrictos para garantizar la equidad retributiva. En este nuevo escenario los procesos de selección: las empresas deberán informar sobre el rango salarial en sus ofertas y no podrán preguntar a los candidatos por su retribución en empleos anteriores.

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Asimismo, la norma refuerza el derecho de los trabajadores a solicitar información sobre los niveles salariales medios de su categoría. Un punto crítico es el umbral de la brecha: si existe una diferencia salarial superior o igual al 5% sin justificación objetiva, la empresa estará obligada a realizar un análisis profundo y aplicar medidas correctoras junto a la RLT.