Controlador aéreo: la profesión que ofrece sueldos de hasta 250.000 euros en grandes ciudades como Barcelona

En vista de la situación del mercado laboral en España, son muchos los trabajadores que se preguntan qué sectores profesionales pueden ser más rentables, tanto por condiciones laborales, salario y las obligaciones que conlleva. Aún así, siempre aparecen casos llamativos como es la profesión de controlador aéreo.

Grandes sueldos en aeropuertos de grandes ciudades

Esta profesión se ha convertido en una pieza clave para el buen funcionamiento del transporte aéreo, que a su vez es recompensada con salarios elevados en comparación al resto de trabajos. De hecho, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, el sueldo de los controladores aéreos puede llegar a los 250.000 euros anuales.

Sin embargo, este no es el sueldo normal que se suele recibir, sino más bien el resultado de factores como la experiencia, responsabilidad, turnos laborales y carga de trabajo en contextos de gran actividad, en los que es imprescindible estar preparado.

Un alto grado de responsabilidad a cambio de incentivos económicos

Debemos tener claro que se considera uno de los trabajos más exigentes del mundo. Básicamente, es una profesión que requiere un nivel de formación muy específico, capacidad de concentración constante y una gran tolerancia al estrés. Por ello, cada decisión tiene un impacto directo en la seguridad de cientos y miles de personas, tanto pasajeros como tripulantes de vuelo.

En este caso, lo que se busca es corresponder el grado de responsabilidad con el sueldo recibido. A pesar de que no todos los salarios de controlador corresponden a estos niveles, si se trabaja en grandes aeropuertos y se cuenta con muchos años de experiencia, las cifras pueden acercarse a estos 250.000 euros, mediante los incentivos salariales por turnos nocturnos, festivos, horas extra o responsabilidad que aumentan el sueldo recibido.

Tipos de controlador aéreo y requisitos de formación

Actualmente, el sistema aéreo español reconoce distintos tipos de controladores, que pueden variar en función de las tareas específicas y responsabilidades:

Controlador de Torre (TWR): Este tipo de profesionales operan desde la torre de control del aeropuerto. Entre sus obligaciones, se encargan de supervisar el despegue , aterrizaje y movimiento de las aeronaves en las pistas y calles de rodaje. A su vez, este se subdivide en dos grupos diferentes: controlador de autorizaciones (DEL) que gestiona los planes de vuelo antes del arranque; y controlador de tierra (GND) que guía a la aeronave por las calles de rodaje

(TWR): Este tipo de profesionales del aeropuerto. Entre sus obligaciones, se encargan de , y en las pistas y calles de rodaje. A su vez, este se subdivide en dos grupos diferentes: (DEL) que gestiona los planes de vuelo antes del arranque; y (GND) que guía a la aeronave por las calles de rodaje Controlador de Aproximación (APP): Estos expertos gestionan las aeronaves durante las fases críticas de aproximación y partida del aeropuerto , coordinando la secuencia de entrada para aterrizar o la salida de la ruta

(APP): Estos expertos , coordinando la secuencia de entrada para aterrizar o la salida de la ruta Controlador de Ruta o Área (ACC): Se convierten en responsables del tráfico aéreo cuando las naves están en la fase de crucero, es decir, mientras se vuela por el espacio aéreo de ruta entre diferentes aeropuertos. De esta forma, se encargan de gestionar el tráfico en áreas extensas del territorio nacional

Por otro lado, la normativa establece requisitos fundamentales para acceder al puesto de trabajo, exigiendo una edad mínima de 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación (65 años). En cuanto a la procedencia, será necesario poseer la nacionalidad española, ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, o ser familiar de un ciudadano europeo. Además, también pueden acceder al puesto personas extranjeras con residencia legal en España.

Noticias relacionadas

En cuanto a las condiciones formativas, se exige un título de Bachillerato o equivalente, ya sea BUP, Formación Profesional de segundo grado (FP II), Técnico Superior de Formación Profesional, o haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Aparte de ello, también será necesario cumplir las exigencias lingüísticas, debiendo acreditar un dominio del inglés con un nivel mínimo de C1, según establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).