Confirmado por un tribunal: Hacienda devuelve más de 7.000 euros a un pensionista por este motivo

En 2022, la Mutualidad del Banco de España había perdido más del 94% de sus cotizantes. Desde 2013 hasta 2021, la institución había bajado de 433 cotizantes a tan solo 25. Así lo anunciaba Europa Press, después de consultar los últimos informes financieros hace tres años.

Estas mutualidades fueron creadas por los estatutos del Banco de España en 1852. El servicio otorgaba varias prestaciones, especialmente pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad, en favor de familiares y de jubilación, entre otros.

En enero de 2026, el Huffington Post compartió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En la misma, la Sala daba la razón a un jubilado al que Hacienda había cobrado 7.440,98 euros en el IRPF de forma indebida.

Según el Tribunal, el pensionista habría sufrido una doble tributación. El jubilado había cotizado a la Mutualidad hasta el momento de su jubilación. En 2010, solicitó al organismo una rectificación sobre las autoliquidaciones.

En ellas, el jubilado estaba tributando el 100% de la pensión sin utilizar la bonificación que le correspondía. A continuación, el pensionista presentó una reclamación al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón (TEARA).

No obstante, el TEARA dio la razón a Hacienda, alegando que las aportaciones "sí que pudieron ser objeto de minoración o deducción en la base imponible". No conforme con la resolución, el jubilado presento un recurso administrativo.

Por último, el Tribunal dio la razón al contribuyente, alegando que si no pudiera acreditarse el importe de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base, "se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas".

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Según recoge el citado medio, la Sala explicó que reconocía el derecho del pensionista "a reducir sus declaraciones en el IRPF". Es decir, el 25% de la prestación de jubilación de la Mutualidad del Banco de España, a fecha 31 de diciembre de 1998.