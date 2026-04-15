BNP vende oficinas en Madrid a Inbest GPF y al zapatero de Zara

El fondo liderado por Javier Basagoiti —presidente de Asocimi, patronal de las socimis—, Inbest GPF, ha completado la compra de un edificio de oficinas en Madrid de la mano de familia ilicitana García Peralta, conocidos por ser los zapateros de Zara, hasta ahora propiedad de la gestora de fondos del banco francés BNP Paribas. Se trata del edificio ubicado en el número 48 de la avenida Manoteras, 'cuartel general' de la consultora de 'software' Sopra Steria, según ha podido saber EL PERIÓDICO y confirman fuentes de la compra.

El inmueble está integrado dentro del parque empresarial Isla de Manoteras, en la capital, y cuenta con 13.442 metros cuadrados de superficie alquilable y 274 plazas de aparcamiento. De acuerdo a la hemeroteca, el activo fue propiedad de Trajano, socimi ya extinta de la gestora alemana DWS, que se lo vendió a BNP Paribas REIM en 2019 por 62,87 millones de euros, obteniendo unas plusvalías cercanas al 40%.

Ahora, en la última tasación del activo a la que ha tenido acceso este periódico, correspondiente al ejercicio de 2024, Cushman & Wakefield arrojaba un valor razonable de 50 millones de euros al complejo. A pesar de lo anterior, la operación se habría cerrado por encima de ese importe, ya que el activo genera cerca de cuatro millones en rentas al año —aproximadamente unos 24 euros por metro cuadrado al mes—. El precio rondaría entre los 55 y los 60 millones de euros, explica una fuente consultada.

En esta ocasión, Inbest GPF ha completado la operación a través del vehículo que tiene de la mano de Promociones Azarbe, brazo inversor de la familia ilicitana García Peralta, dueña del 50% de Tempe, la empresa de calzado de Inditex, matriz de Zara, que obtuvo en 2025 un beneficio neto récord de 206 millones de euros, un millón más que en el ejercicio anterior, que supuso su mejor resultado hasta la fecha.

El inquilino del activo es Sopra Steria, cuyo contrato vencía en enero de 2026, pero fue renovado. Igualmente, BNP Paribas REIM refinanció en febrero del pasado la deuda del activo antes de su vencimiento: la gestora extendió 20 millones de euros de deuda hasta 2030 a un tipo de Euríbor y un diferencial del 1,6%, aunque contrató un 'swap' de tipos para el 75% del crédito. El vendedor ha descartado realizar comentarios consultado por este periódico.

Novena inversión de Inbest GPF desde 2022

El último fondo de Inbest GPF suma con esta operación su noveno activo. Este vehículo surge de la asociación en 2022 de Inbest (firma de Basagoiti) y el gigante del capital riesgo GPF, accionista de referencia de la academia de Rafael Nadal, la empresa de embutidos Chorizos Palacios, la firma financiera A&G o la de ocio Pachá, con el objetivo de invertir 600 millones de euros en activos inmobiliarios 'prime'.

El fondo, articulado a través del régimen fiscal de socimi, compró en su lanzamiento dos edificios por más de 50 millones a El Corte Inglés en Sevilla y Córdoba. 2023 fue su año más activo en inversiones: adquirió a la familia Grifols el complejo ubicado en el número 21 de la calle Velázquez, en Madrid, el centro comercial en construcción Aranjuez Plaza, integró en el vehículo el edificio de oficinas (y su parking) situado en el número 2 del paseo de la Castellana, que GPF compró a la Banca Andorrana en 2021, y firmó una alianza con AltamarCAM para invertir 100 millones en una clínica de salud en Marbella, Finca Cortesín.

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Dos años más tarde, en 2025, anunció su última operación: la adquisición de un 30% del proyecto María de Molina, 50. Liderado por Grupo Lar y participado hasta ese momento casi de forma íntegra por BlackRock, se trata de la transformación de unas antiguas oficinas de Hacienda en un rascacielos de 158 viviendas y una residencia de estudiantes de 400 camas, desarrollo en el que se invertirán más de 400 millones de euros.