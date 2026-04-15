Barcelona roza ya los 100 aspirantes por piso anunciado: la competencia por alquilar se dispara un 58% en un año

Alquilar en Barcelona, misión imposible. El mercado del alquiler en la capital catalana sigue tensionándose hasta niveles inéditos, con subidas de la media del alquiler hasta los 1.153 euros mensuales. Cada vivienda que sale al mercado recibe ya una media de 99 interesados, lo que sitúa a la ciudad condal como el gran epicentro de la competencia por alquilar en España.

Los datos, correspondientes al primer trimestre de 2026 y elaborados por el portal inmobiliario Idealista, reflejan un aumento interanual del 58% en la presión sobre la oferta, muy por encima del resto de grandes ciudades. El fenómeno no es nuevo, pero sí se está intensificando con rapidez.

En términos generales, en España cada anuncio de alquiler recibió una media de 41 contactos, un 17% más que hace un año. Sin embargo, el caso de Barcelona multiplica esa cifra y evidencia un mercado especialmente tensionado.

Escasez de oferta y más demanda

Detrás de este repunte se encuentra un desequilibrio cada vez más acusado entre oferta y demanda. En Catalunya, la combinación de los alquileres regulados, aumento de población y cambios en el mercado residencial está reduciendo el número de viviendas disponibles.

El resultado es un proceso de selección cada vez más exigente. Los propietarios reciben decenas de solicitudes por cada piso y priorizan perfiles con mayor solvencia económica, lo que dificulta el acceso a jóvenes y rentas medias.

Además, la ciudad barcelonesa no solo lidera en volumen absoluto de interesados, sino también en crecimiento. Ninguna gran capital española ha registrado un aumento tan intenso en la competencia durante el último año.

Catalunya, también bajo presión

El fenómeno no se limita a la capital. En ciudades catalanas como Lleida o Tarragona, el número de interesados por vivienda también ha crecido con fuerza, superando en algunos casos incrementos del 50%.

A nivel provincial, Barcelona se sitúa entre las zonas con mayor competencia del país, con cerca de un centenar de aspirantes por anuncio, solo por detrás de territorios como Álava o Navarra.

Tensión generalizada en toda España

Aunque Barcelona lidera el ranking, la presión es creciente en prácticamente todo el país. Palma (69 interesados por anuncio) y Madrid (47) completan el podio de grandes mercados más tensionados.

En paralelo, ciudades como San Sebastián, Bilbao o Valencia también registran niveles elevados de competencia, consolidando la tendencia estructural de que cada vez hay más demanda concentrada en menos viviendas disponibles.

Solo algunas capitales escapan parcialmente a esta dinámica, con descensos puntuales de la competencia, aunque en niveles mucho más bajos.

Un mercado cada vez más selectivo

El aumento de la competencia está transformando el acceso al alquiler. Más allá de los precios, el principal obstáculo empieza a ser la propia disponibilidad de vivienda.

En Barcelona, el dato de casi 100 interesados por piso confirma un cambio de ciclo. Ya no se trata solo de cuánto cuesta alquilar, sino de quién consigue hacerlo.