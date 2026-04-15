Pensionistas
Alfonso Muñoz, funcionario, sobre la nueva medida de Alemania para las pensiones: "Quieren que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación"
El gobierno de Friedrich Merz ha presentado un proyecto de ley sobre la pensión de inicio anticipado
Alemania introduce la "jubilación activa" para compensar el golpe al sistema de los 'boomers'
La sostenibilidad del sistema de pensiones es un problema que también afecta fuera de España. La falta de natalidad y el envejecimiento de la población han puesto en duda el modelo de las pensiones, preocupando a muchos ciudadanos por su futuro.
En Alemania, el gobierno ha presentado un proyecto para solucionar el problema de las pensiones. No obstante, la propuesta ha sorprendido a numerosos expertos de la Seguridad Social.
Este mismo año, el ejecutivo implementará la pensión de inicio anticipado. Para analizarla, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha compartido un vídeo en TikTok donde explica sus inconvenientes.
"Es una subvención estatal de 10 euros mensuales para niños de 6 a 18 años para la creación de un fondo de capitalización para la jubilación", comenta el especialista.
En este contexto, Alemania sufre los mismos desafíos demográficos que España, "como consecuencia de la mayor longevidad de la población y la reducción de la población activa".
Según Muñoz, el proyecto de ley alemán consiste en dar una subvención para que los jóvenes "inviertan en mercados de valores. Es decir, inviertan en bolsa bajo la supervisión de sus padres para ir acumulando fondos que podrán ser rescatados cuando alcancen su edad de jubilación".
A continuación, el funcionario cita las declaraciones del canciller Friedrich Merz sobre la nueva medida: "Prepárense para invertir regularmente pequeñas cantidades en la bolsa. No dependas del seguro de pensiones obligatorio".
En este sentido, Muñoz dice que quieren "que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación". Sin embargo, el experto apunta que realmente quieren "reforzar el sistema privado de pensiones, pero con aportaciones públicas del Estado. Prácticamente, es transferir dinero público al sector privado", sentencia en la publicación.
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