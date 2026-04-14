La regularización de migrantes abre una brecha entre los empresarios, el PP y Junts

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros ha abierto una brecha entre los empresarios y los principales partidos de la derecha. Mientras PP, Junts y Vox han manifestado su rechazo a la medida y, algunos, han prometido una oposición contundente por la vía judicial a la misma, las patronales han aplaudido el proceso, deseosas de incorporar al más de medio millón de personas que podrán obtener permiso de trabajo y entrar a faenar legalmente en diversos sectores con manifiestas necesidades de personal. Especialmente aquellos gremios que peor pagan y en los que parte de esos migrantes potencialmente regularizables ya están operando 'en B'.

No es habitual que entre las fuerzas conservadoras y los empresarios se abran grietas. En Catalunya, el principal partido de la oposición, Junts, y patronales como Foment del Treball o Pimec, suelen mostrar líneas coincidentes en materia de vivienda, mercado laboral o fiscalidad. Hasta el punto de que los posconvergentes han copiado el vocabulario de Foment en materia de impuestos y se refieren puntualmente a Catalunya como un "infierno fiscal" o se han vanagloriado de tumbar en el Congreso medidas que enervaban a los empresarios, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que defendía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Incluso desde el Govern han criticado la excesiva coincidencia de postulados entre Foment -no así Pimec- y Junts en lo relativo al nuevo modelo de financiación autonómica. No obstante, en lo relativo a la regularización los postulados de estos actores difieren. "No es la solución. Lo que se tiene que hacer es gestionar con responsabilidad y valores el fenómeno migratorio. Nosotros hace tiempo que hacemos el discurso de derechos y deberes. Es necesario integrar a todo el mundo, también teniendo en cuenta la lengua, los valores, la cultura. Reclamamos competencias plenas para gestionar la inmigración desde Catalunya", ha declarado este martes desde el Parlament el portavoz de Junts, Salvador Vergés.

Las empresas "necesitan la inmigración como el agua" para "mantener la economía", ha manifestado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, este martes en un acto en Madrid. Las patronales sectoriales del campo, la construcción y la hostelería se han mostrado especialmente entusiastas con el proceso. "La reforma del reglamento de extranjería refuerza la seguridad jurídica y facilita la contratación por parte de las empresas", ha manifestado la patronal vallesana Cecot, mediante un comunicado. "Pimec considera urgente la inclusión social de este colectivo y pone el foco en la importancia de esta medida en un contexto en que las empresas de todos los sectores tienen dificultades crecientes para encontrar personal y cubrir vacantes", manifestaron tras el anuncio de la medida desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas.

Noticias relacionadas

Oposición en los tribunales

El PP ha amenazado con ir un paso más allá del rechazo y anunció este pasado lunes que presentaría una oposición “jurídica, política y parlamentaria” a una medida que tilda de “barbaridad”. Así lo avanzó la vicesecretaria de Organización del PP, Alma Ezcurra, pese a que su partido llegó a votar a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) de la que surge el actual proceso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que la impugnarán ante el Tribunal Supremo debido a que la misma generará un supuesto "colapso" de los servicios públicos. Vox ha emulado dicha línea y el número dos de Santiago Abascal, Ignacio Garriga, también ha anticipado acciones legales del estilo.